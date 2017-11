Lançamento da obra Rezende / Obstetrícia Fundamental em Laranjeiras

O autor Jorge Rezende Filho e a editora Guanabara Koogan - Grupo Editorial Nacional convidam para o lançamento da obra Rezende | Obstetrícia Fundamental - 14ª edição, no dia 16 de novembro, quinta-feira, as 11h, na Maternidade Escola da UFRJ, no bairro de Laranjeiras, Rio de Janeiro.

A 14ª edição de Rezende Filho | Obstetrícia Fundamental mantém-se como uma das mais importantes referências no assunto há mais de quatro décadas.

Com leitura dinâmica e agradável, a nova edição preserva a característica de apresentar um conteúdo moderno, reforçando aspectos atualíssimos em Obstetrícia, cuidadosamente abordados, como o teste pré-natal não invasivo (NIPT) no sangue materno e a predição e prevenção do parto pré-termo pela medida universal do colo uterino e pelo uso da progesterona vaginal. Foi dada especial atenção à infecção por vírus Zika (ZIKV), responsável pela microcefalia congênita, especialmente no Brasil.

Trata-se de uma das obras mais significativas da literatura brasileira da área, indicada para estudantes e profissionais da saúde.

Sobre Jorge de Rezende Filho

Professor Titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Membro Titular da Academia Nacional de Medicina (ANM). Professor Livre-Docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). Professor Titular da Escola de Medicina da Fundação Técnico-Educacional Souza Marques e da Escola Médica de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).