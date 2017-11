Inédito no Brasil, ‘Loving’ será exibido na Zona Sul do Rio

Em homenagem ao mês da Consciência Negra, a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro (SBPRJ) exibirá o filme ‘Loving – uma história de amor’ no dia 17 de novembro, às 20h.

Lançado mundialmente em 2016 e inédito comercialmente no Brasil, o drama é inspirado na história verídica de um casal que foi preso quando a união inter-racial era crime em vários estados norte-americanos. A entrada é gratuita e haverá debate após a sessão.

O filme conta a história de Richard Loving (Joel Edgerton) e de Mildred (Ruth Negga), um homem branco e uma mulher negra que sonharam em construir uma vida juntos na Virgínia de 1958. Eles acabam presos por terem se casado legalmente em outro estado americano, passam a ter que viver longe de seus parentes em outra região menos intolerante e lutam durante muitos anos pelo direito de voltar para casa como uma família. Para defender sua união legal chegam até o Supremo Tribunal dos EUA. Passaram-se apenas 50 anos desde o fim das leis antimiscigenação americanas, o que ocorreu em 1967.

‘Loving’ é uma coprodução do Reino Unido com os Estados Unidos e tem roteiro e direção de Jeff Nichols. A intérprete principal, Ruth Negga, foi indicada ao Oscar de melhor atriz. A classificação etária é 12 anos e o filme tem duração de 2h 03min. Após a sessão, haverá debate aberto com os presentes coordenado por Luiz Fernando Gallego, psicanalista da SBPRJ e membro da Associação de Críticos de Cinema do RJ. A atividade é aberta ao público interessado. A exibição em 17/11/2017 na SBPRJ foi gentilmente autorizada, sem ônus, pela Universal Pictures, detentora dos direitos sobre a obra cinematográfica.

As reservas devem ser feitas com antecedência pelos telefones (21) 2537-1333 e 2537-1115, com chegada até as 19h45 no local. Após este horário, a entrada será franqueada às pessoas que estiverem presentes. As vagas são limitadas. A SBPRJ fica na Rua David Campista, 80, Humaitá, Zona Sul do Rio.