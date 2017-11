Um navio de bandeira filipina derramou nesta segunda-feira (6) cerca de 100 litros de óleo no mar no Porto de Santos, no litoral de São Paulo.

De acordo com a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), o incidente aconteceu enquanto o navio "Golden Trader II" era abastecido por uma embarcação no cais do terminal 38.

Navio derrama 100 litros de óleo no Porto de Santos

A Codesp enviou uma equipe para realizar a limpeza da embarcação, do casco do navio graneleiro e da água do porto.

A Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP) coletou uma amostra do óleo derramado e irá investigar o motivo do acidente.(ANSA)