Facebook assume possuir 200 milhões de perfis falsos na rede

O Facebook estima que pode haver quase 200 milhões de contas falsas em sua plataforma, levantando questões sobre a integridade do site, já que o Congresso dos EUA continua a investigar se a Rússia se envolveu nas eleições presidenciais do ano passado.

A rede social acredita que o número de contas falsas em sua plataforma aumentou recentemente, de 2 a 3% do total, e que o número de contas duplicadas aumentou de um total de 6% para 10% de acordo com o Business Insider.

O Facebook afirma, no entanto, que o aumento se deve a melhorias na identificação de contas falsas, embora a empresa admita que pode haver "picos episódicos" em alguns países, incluindo a Indonésia ou o Vietnã.

Empresa disse que número de contas falsas aumentou

Embora o Facebook tenha tentado implementar diretrizes rígidas para verificar a identidade da vida real de seus usuários, as contas falsas espalhando spam e propaganda são conhecidas por povoarem plataforma.

De acordo com o executivo do Facebook, Dave Whener, as contas duplicadas geralmente são o resultado da mesma pessoa usando múltiplos perfis.

>> Sputnik