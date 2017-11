Joelhos saudáveis e longe de lesões. Siga as dicasdo especialista

Um consenso mundial afirma queo sedentarismo é o principal responsável pelo desequilíbrio e fraqueza muscular com repercussões no joelho.

Segundo José Leonardo Rocha de Faria, ortopedista do INTO (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia) e Membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), todas as pessoas devem fazer um fortalecimento muscular para os joelhos, entretanto devem seguir umas dicas preventivas para não desenvolver lesões.

Veja abaixo o que indica o cirurgião especialista em joelhos:

- Pratique esportes

De acordo com José Leonardo, a construção de músculos fortes nos quadríceps e isquiotibiais (anteriores e posteriores da coxa) pode diminuir a dor e ajudar as pessoas a tolerarem melhor algumas doenças. “Manter-se ativo também, ajuda a controlar o peso. A chave é saber seus limites”.

- Peça orientações a um traumatologista do esporte

Sabe-se hoje que algumas descobertas do exame físico predispõem a lesões. Exemplos incluem o alinhamento dos joelhos: estaticamente, joelhos em “x” (genuvalgum) e pés planos; e dinamicamente, a fraqueza dos estabilizadores dos quadris (valgo dinâmico) e a pisada pronada, mensurada através da baropodometria. “Os dois estão ligados estatisticamente a diversos tipos de lesão, principalmente entre corredores de rua. Um exame importante na avaliação pré-esportiva é o teste isocinético, pois determina desequilíbrios musculares e pode avaliar os tornozelos, joelhos e quadris” explica o ortopedista.

- Peça orientações a um treinador

O treinamento incorreto é considerado o principal fator ligado a lesões. Correr sozinho e sem orientações de um educador físico especializado na área pode, por exemplo, fazer com que o corredor adote posturas erradas e aumente subitamente volume e intensidade, também predispondo a lesões.

- Fortaleça o joelho

De acordo com o médico, o joelho atua como o principal dissipador de energia cinética no esporte. Ou seja, qualquer impacto ou força de explosão passa por esta articulação. “A falta de preparo muscular pode não dissipar corretamente e causar sobrecarga com lesões a cartilagens, tendões e à membrana. O ganho do musculo anterior da coxa (quadríceps) é crucial para o preparo ao esporte, idealmente em uma academia sob a supervisão de um educador físico, evitando-se angulações e posturas lesivas”, orienta José Leonardo Rocha de Faria que também é Membro da Sociedade de Cirurgia de Joelhos (SBCJ).

- Não exagere no treino

Picos súbitos de treino visando determinada prova podem ser o “estopim” de uma lesão, principalmente se os tecidos do joelho já estiverem sobrecarregados. Segundo o cirurgião, estudos têm demonstrado que, dentre as demais articulações, o joelho trabalha muito próximo aos seus limites fisiológicos e a dor após um treino exagerado pode demonstrar que uma lesão se instalou.

- Mantenha o peso controlado

“Para se ter uma ideia, a cada passo dado, o impacto de duas a quatro vezes do peso corporal é transmitido através da articulação do joelho. Assim, quanto mais você pesa, mais forte é o impacto em seu joelho. Estudos mostram que, ao perder 10 kg de peso, é possível reduzir em ate 20% da dor dos joelhos com artrose” alerta.

- Cuidado com o calçado

Tênis confortáveis e com bom amortecedor ao “toque do calcanhar” ajudam a tirar a pressão da articulação do joelho, através da promoção de alinhamento do membro adequado e melhoria do equilíbrio. “Para as mulheres, aconselha-se evitar o exagero no uso de saltos altos, pois, além de causarem encurtamento da musculatura da panturrilha, também enfraquecem a musculatura anterior da perna” diz o cirurgião.

- Melhore o equilíbrio

O treinamento direcionado a determinada modalidade esportiva, quando aliado a exercícios de pilates, é indicado na prevenção de lesões nos joelhos por melhorar a propriocepção, que é a transferência de informação neurológica a partir uma parte do corpo para o cérebro e de volta novamente. A função de proprioceptores é a de melhorar o equilíbrio nas articulações dos membros inferiores.

- Trabalhe as outras articulações

“Uma boa flexibilidade e bom arco de movimento do quadril e tornozelo ajudam a transmitir e dissipar melhor a força durante o esporte, evitando a sobrecarga nos joelhos” finaliza José Leonardo.