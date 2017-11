Ação auxilia estudantes a encontrar local correto de prova no Enem

Cenas de estudantes atrasados, que se desesperam ao encontrar os portões fechados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), motivaram o Quero Bolsa, principal plataforma de inclusão ao Ensino Superior do País, pelo segundo ano consecutivo, a organizar uma grande ação no campus da Uninove, localizado na Barra Funda, em São Paulo, neste domingo (05/11), entre 11h e 13h

O objetivo é apoiar os candidatos que farão o exame a encontrar a localização dos prédios e chegar ao local de prova de forma antecipada.

Maior local de prova em São Paulo, o complexo receberá milhares de estudantes para o primeiro dia de exame, que envolve a realização de redação bem como a resolução dos testes de linguagens, códigos, ciências humanas e suas tecnologias.

No total, a empresa disponibilizará 100 colaboradores voluntários e uniformizados para auxiliar na localização correta dos prédios e as respectivas salas aos estudantes. Os membros envolvidos na ação estarão posicionados estrategicamente ao longo do caminho, entre as saídas dos terminais de transporte público e os diversos acessos ao campus. O Quero Bolsa também contará com um ponto de apoio para que a equipe possa acessar o sistema do Enem e confirmar os locais de prova e demais informações solicitadas por estudantes.

“A ideia é que nenhum estudante se perca e deixe de fazer a prova por falta de informações adequadas”, afirma o diretor de relações institucionais da empresa, Marcelo Lima. Ainda segundo ele, a ação tem extrema importância pelas dimensões do complexo, composto por vários prédios, o que acaba confundindo os mais desavisados. “Como a Uninove cede à organização do Enem sua infraestrutura física, não há responsabilidade da instituição em sinalizar e oferecer equipe de apoio. A organização do Enem também não possui staff suficiente para dar o devido suporte aos estudantes. Esses detalhes vinham ano a ano prejudicando diversos estudantes”, complementa.

Esse foi o caso da estudante Hevellyn Nicolle, que na edição de 2015 atrasou apenas alguns minutos para adentrar o portão que dava acesso ao bloco onde faria a prova. A jovem chegou cedo ao local, mas devido à falta de informações corretas acabou perdida no bloco errado. Para evitar que isso ocorra novamente com outros jovens, Hevellyn está no time de apoio dos colaboradores do Quero Bolsa.

Contando com 50 voluntários que conheciam profundamente os vários blocos do campus, a primeira edição da ação organizada pela empresa, em 2016, obteve 100% de eficácia. Nenhum aluno perdeu a prova por chegar à instituição após o horário de fechamento dos portões.

Serviço: 'Ação Enem Quero Bolsa'

Data: 5 de novembro, domingo, de 11h às 13h

Local: Uninove, Barra Funda