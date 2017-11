Vendas de novo iPhone X provocam filas pelo mundo

Diversas pessoas ao redor do mundo fizeram filas desde ontem (2) para adquirir o novo iPhone X, que começará a ser vendido nesta sexta-feira (3), com preços a partir de US$1 mil.

Na Austrália, os primeiros clientes já compraram o aparelho e comemoraram em frente à uma loja em Sidney.

O novo modelo é uma edição comemorativa de 10 anos do smartphone da Apple. No Brasil, o celular custará até R$7,8 mil. O valor equivale para o modelo com 256GB de armazenamento interno. Já a versão de 64 GB tem o preço de R$7 mil.

Os valores estão publicados no site oficial da Apple no Brasil, mas ainda não há uma data de lançamento do aparelho no país.

Por sua vez, o iPhone 8 e o Iphone 8 Plus chega ao Brasil nesta sexta-feira (3) no valor até R$5,4 mil. Os modelos são feitos inteiramente de vidro, com recarga de bateria sem fios e um novo sensor na câmera traseira.