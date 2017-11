Reveladas preferências sexuais das mulheres nos 'dias férteis'

Há uma opinião comum que nos "dias férteis" as mulheres se atraem mais por homens com traços faciais masculinos, contudo, isso pode não corresponder à realidade, escreve a revista Science.

Trata-se da conclusão de um grupo de cientistas escoceses e norte-americanos depois da análise dos resultados de um experimento com protótipos de rostos masculinos, criados no computador.

Com 50 fotografias de homens os cientistas elaboraram dois modelos, um "masculino" com mandíbulas e maxilar largos e outro "com aparência feminina". Em seguida, os pesquisadores pediram para 600 mulheres heterossexuais avaliarem sua atratividade no quesito "para uma ficada", bem como para relacionamentos duradouros. O grupo científico recolheu a saliva das participantes para identificar o nível de hormônios sexuais, estradiol e testosterona.

O experimento revelou que os hormônios não afetam significativamente na escolha das mulheres. Os cientistas também não apresentaram provas de que o uso de pílulas anticoncepcionais leva à escolha de um parceiro com traços mais "femininos".

Enquanto isso, investigadores confirmam que as mulheres realmente preferem homens com traços masculinos, especialmente quando é para um encontro causal, ou seja, de uma noite só. De acordo com cientistas, isso acontece porque traços masculinos indicam valores genéticos de um homem puramente macho, bem como devido ao pensamento comum de que os homens com tais características fisionômicas procuram parceiras para relacionamentos duradouros com menos frequência.

Da Sputnik