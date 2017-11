Grupo Perinatal realiza II Fórum de Consciência Obstétrica Rio

No dia 10 de novembro, das 8h às 17h, o Grupo Perinatal realizará, gratuitamente, o II Fórum de Consciência Obstétrica Rio, no Hotel Prodigy Santos Dumont. Com o tema ‘Prevenção de Riscos na Obstetrícia: Gestação e Parto Adequado’, especialistas da área irão discutir sobre prevenção da paralisia cerebral, avaliação do risco fetal, condutas ideais para assistência ao binômio, assistência multidisciplinar ao parto, entre outros temas.

O evento contará com palestras de profissionais renomados como: Dr. Roger Rohloff, Coordenador das unidades de Terapia Intensiva da Mulher do Grupo Perinatal, Clínico Geral e Especialista em Terapia Intensiva; Dr. Renato Sá, Coordenador Geral do Centro de Diagnóstico da Perinatal, Professor Associado de Obstetrícia da UFF e Pesquisador do IFF/ Fiocruz; Dra. Jacqueline Torres, Enfermeira Obstetra, Doutora em Epidemiologia e Coordenadora de Indução da Qualidade dos Prestadores da ANS; e Dr. Salvador Vieira de Souza, responsável pela Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia do Cremerj.

Para se inscrever, acesse: http://perinatal.com.br/forumobstetricia