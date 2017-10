Confira dicas estratégicas para a prova do Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorre nos dias 5 e 12 de novembro, está cada vez mais próximo e, por isso, é importante estar preparado para elaborar a prova. No primeiro domingo o candidato será desafiado em questões de múltipla escolha relacionadas a Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e na prova de redação, exigindo a elaboração de um bom texto dissertativo-argumentativo. Já no segundo dia a prova irá cobrar conhecimentos de Matemática e Ciências da Natureza.

De acordo com o coordenador do Curso Poliedro, Vinicius de Carvalho Haidar, diferentemente dos vestibulares tradicionais, a nota final nas provas objetivas do Enem não é obtida apenas pela quantidade total de acertos, mas sim por meio de média padronizada, fornecida para as quatro provas. Essa média leva em conta o nível de dificuldade de cada questão, utilizando o método TRI (Teoria da Resposta ao Item), que mede a coerência pedagógica na resolução da prova.

Com o objetivo de auxiliar os candidatos a realizarem a prova da melhor forma possível e com uma boa estratégia de administração de tempo, o coordenador do Poliedro preparou algumas dicas. Confira:

1 - Descanse

O corpo e a mente precisam estar preparados para enfrentar horas de prova. No primeiro domingo, os estudantes terão 5 horas e meia para realizar o Exame e, no segundo, serão 4 horas e meia. Por isso, nos dias que antecedem o Enem, é preciso ter uma alimentação leve, saudável e, principalmente, dormir a quantidade de horas necessárias para um bom descanso.

2 - Tenha uma boa alimentação

Uma boa alimentação antes do início e durante a prova também é importante, já que serão horas resolvendo questões. Recomendamos que sejam ingeridos, com um intervalo de duas a três horas durante a prova, alimentos que possuam carboidratos de reduzido índice glicêmico (em geral os integrais) e que sejam ricos em fibras, como frutas, barras de cereal e biscoitos integrais, pois eles ajudam a prolongar a saciedade e regular o açúcar no sangue. Devem-se evitar barras de chocolate e doces durante a prova, já que eles têm alto índice glicêmico e liberam rapidamente açúcar no sangue;

3 - Seja estrategista ao realizar a prova

Uma boa ação na prova é deixar as perguntas consideradas mais difíceis para o final da prova. “Considerando que 20 minutos é o tempo necessário para preencher o gabarito, sobrarão pouco mais de 2,5 minutos para cada questão. Isso indica que a seleção de questões a serem feitas inicialmente conta muito na estratégia geral da prova, pois, começando pelas mais fáceis é possível ler a prova até o fim e otimizar o desempenho”, indica Haidar.

4 - Dedique tempo para a redação

No dia da prova de redação, uma tática muito utilizada por alunos é inicialmente ler o tema da redação e fazer um brainstorming por alguns minutos. Após isso, deve-se resolver as questões e deixar a redação para o final, pois o enunciado delas podem até auxiliar nesse aspecto e, durante a prova, podem surgir novas ideias para a construção da redação. Tente reservar pelo menos 1 hora da prova para fazer uma boa redação;

5 - Reserve tempo o cartão resposta

O tempo de preenchimento do cartão-resposta deve estar muito bem definido. Se, ao faltar meia hora para o término da prova, o aluno já iniciar o preenchimento do cartão-resposta e finalizar em 20 minutos, perde-se 10 minutos que poderiam ser utilizados para a resolução ou checagem das questões. Logo, é importante dimensionar e cronometrar o tempo gasto para o preenchimento do cartão-resposta;

6 - Mantenha-se atualizado

O Enem exige a produção de uma redação dissertativo-argumentativa, que deve relacionar questões sociais, políticas, culturais e científicas a partir de uma situação-problema. Neste contexto, a leitura de jornais e revistas pode ajudar na elaboração da dissertação é fundamental. Além disso, diferentemente de muitos vestibulares, a redação do Enem exige que o candidato proponha uma solução para o problema apresentado no tema. Assim, será preciso utilizar criatividade e conhecimento de mundo para propor soluções fundamentadas, defendendo de forma coerente o seu ponto de vista.