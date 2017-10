Italianos lançam app para economizar no passeio com gôndolas em Veneza

Com os altos preços para realizar um passeio de gôndola em Veneza, na Itália, foi lançado mais um aplicativo para ajudar os turistas a economizarem no passeio.

Batizado de "Kishare", o app ajuda os interessados ao permitir o compartilhamento do tour com outras pessoas.

O programa foi criado por Danilo Constantini e Igor Silvestri que, ao verem diversos turistas desistindo do passeio por conta do alto preço, pensaram em uma forma de ajudar os visitantes a realizarem o tour sem gastar muito.

O app está disponível nas lojas Google Play e Apple Store e, para conseguir o "desconto", a pessoa precisa escolher um grupo que tenha vagas disponíveis para a data e o horário em que quer fazer o roteiro. Então, cabe aos integrantes do grupo entrar em contato e marcar o ponto de encontro.

Com o mesmo objetivo do "Kishare", outro app de compartilhamento de gôndolas é o "Go Gôndola", que foi desenvolvido pelo brasileiro Thiago Naves. O serviço também está disponível nas lojas Google Play e Apple Store.