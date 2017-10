Cinco dicas para se preparar na reta final do Enem

Com os dias contados para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) – hoje porta de entrada para as universidades federais – a preparação dos candidatos se intensifica a fim de obter bons resultados. Este ano, as provas vão acontecer em duas etapas, nos dias 5 e 12 de novembro. No primeiro final de semana, testes de Ciências Humanas, Linguagens e Redação. No domingo seguinte é a vez da Matemática e das Ciências da Natureza, que englobam Biologia, Física e Química.

No entanto, muitos candidatos se perguntam: qual a melhor forma de se preparar para a prova na última semana? De acordo com Érica Herédia, professora e orientadora pedagógica do Kuadro – um dos principais cursos preparatórios para vestibular do Brasil –, o segredo na reta final é acalmar a rotina. “Fique em casa, durma cedo, veja filmes ou séries favoritas, leia um livro e converse com amigos e familiares. Isso ajuda a diminuir a ansiedade”, afirma a professora a. Para Érica, é essencial priorizar o descanso e o relaxamento.

Confira as dicas listadas pela especialista:

Menos estudos

Diminua o ritmo e evite estudar no dia anterior à prova. Você dificilmente vai aprender ou assimilar algo em tão pouco tempo. Aproveite o dia para descansar e relaxar. A prova exige muito do candidato, tanto física quanto psicologicamente. O ideal é dormir bem e fazer uma alimentação saudável. Tensão e estresse podem atrapalhar o desempenho. O maior desafio é manter a mente tranquila, para que os conhecimentos sejam acessados na hora da prova.

Conheça o local da prova

Pontualidade é fundamental. Uma dica é conhecer antecipadamente o local da prova. Faça o trajeto dias antes e consulte alterações no trânsito da região, bem como a previsão do tempo. Isso ajuda na escolha do vestuário e do transporte adequados.

O que levar

É obrigatória a apresentação dos documentos solicitados (identidade e o cartão de confirmação). Sem eles, não é possível fazer o exame. Além disso, leve o material necessário, como caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. É proibido o uso de celulares, tablets e calculadoras, bem como relógios digitais ou analógicos. Lápis, borracha e régua também serão vetados, assim como qualquer tipo de boné, chapéu e óculos escuros.

Faça o mais fácil primeiro

Na hora de fazer a prova, otimize o tempo resolvendo primeiro as questões em que você tem mais facilidade. É normal que a concentração vá diminuindo ao longo do exame. Por isso, é fundamental fazer pausas para ir ao banheiro, esticar o corpo e comer algo. O ideal é usar roupas e sapatos confortáveis. É indispensável dedicar 30 minutos ao gabarito. Todo cuidado é pouco na hora do preenchimento. Tenha atenção para transcrever as respostas.

Disciplina é essencial

Seja disciplinado, esforçado, estudioso e confiante. O primeiro passo para o sucesso começa dentro de você. Mantenha em mente seu objetivo e tenha consciência de que o Enem é a porta de entrada para o universo acadêmico e para a realização de um sonho.