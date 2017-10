Bíblia lança luz sobre primeiro eclipse solar

Os cientistas revelaram que o primeiro eclipse solar documentado ocorreu em 30 de outubro de 1207 a.C. Este fato ajudou os cientistas a determinar o período de reinado de alguns faraós egípcios.

Os cientistas revelaram a data do primeiro eclipse solar documentado. Ele ocorreu em 30 de outubro de 1207 a.C., foi mencionado na Bíblia e pode ser usado para clarificar a cronologia dos eventos do mundo antigo. Por exemplo, usando os textos bíblicos e do Antigo Egito eles conseguiram verificar o período de governo de Ramsés II, o Grande. Os resultados foram publicados na revista Astronomy & Geophysics.

Trata-se do Livro de Josué do Antigo Testamento, a história da invasão de Canaã pelos hebreus sob a chefia do seu líder, Josué, a conquista da Palestina Ocidental e a distribuição dos seus territórios entre as tribos dos descendentes dos 12 filhos de Jacó.

"No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel: 'Sol, pare sobre Gibeom! E você, ó Lua, sobre o vale de Aijalom!'". "O sol parou, e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos", lê-se no livro.

"Se essas palavras descrevem uma observação real, teve lugar um evento astronômico muito importante. O nosso objetivo é entender o que significa esse texto", disse um dos autores do estudo, o professor da Universidade de Cambridge (Reino Unido), Colin Humphreys.

As traduções modernas dessas palavras se baseiam na Bíblia do Rei Jaime, publicada em 1611. Segundo a sua versão, o Sol e a Lua pararam seu movimento. No entanto, de acordo com Humphreys, essas palavras podem ter um significado alternativo: o Sol e a Lua pararam de brilhar, ou seja, teve lugar um eclipse solar.

Os hebreus entraram em Canaã entre 1500 e 1050 a.C., durante o período de governo do faraó Merneptá, filho de Ramsés II. De acordo com os cálculos dos cientistas, o eclipse solar em Canaã, que teria sido observado durante a entrada de Josué em Canaã, ocorreu em 30 de outubro de 1207 a.C.

Se os cálculos estão certos, esse é o primeiro eclipse solar documentado e, com base nesse dado, pode ser estabelecido o período exato do reinado de Ramsés II, o Grande, e do seu filho Merneptá.

