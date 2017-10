Nova previsão: fim do mundo está previsto para novembro de 2017

Um grupo de astrônomos e sismólogos prevê o fim do mundo para 19 de novembro. De acordo com a nova previsão, serão dezenas de terremotos que, anunciando o Armagedom, nos surpreenderão no conforto de nossos próprios lares. O alegado culpado é o planeta Nibiru. As informações são do site Sputnik.

Segundo o site, a destruição é garantida. Os terremotos atingirão áreas que vão da França e da Itália ao Alasca e à Rússia, passando pela costa ocidental dos EUA, Indonésia e Japão. De acordo com os cálculos, publicados pelo portal Planetxnews, o planeta ou estrela Nibiru, também conhecido como o irmão gêmeo do Sol ou Planeta X, poderá trazer o caos à Terra ao colidir com o nosso planeta.

Segundo a teoria de que Nibiru poderá destruir nossa civilização, o Planeta X tentou há milhões de anos atrás se tornar uma estrela, mas a tentativa não foi bem-sucedida. De acordo com os cientistas, essa é a razão por que uma anã marrom como Nibiru irradia muito pouca luz ou calor para que possamos detectá-la antes de atingir a Terra e ser muito tarde.

Chegada de Nibiru causaria terremotos devastadores ao planeta Terra

Por quê 19 de novembro?

O Planetxnews analisou cuidadosamente o número crescente de terremotos e vulcões que sacudiram o planeta durante as últimas semanas e o alinharam com a rota que Nibiru pode seguir em direção à Terra. Segundo os dados, entre a 39ª e a 41ª semanas de 2017 poderá ocorrer um terremoto de magnitude 7,0. Esse terremoto vai coincidir com o alegado alinhamento de ambos os planetas em 19 de novembro, quando a Terra passa atrás do Sol e de Nibiru na constelação de Libra.

A Nasa, por sua vez, disse que não há sinais de que o chamado Planeta X exista e que, se ele existisse, tendo em consideração a sua suposta massa, já o teríamos notado.

"Os terremotos e a atividade vulcânica podem ocorrer na Itália e na França", insistem os autores do estudo. O novo "fim do mundo" talvez seja adicionado à lista daquelas datas que passaram sem pena nem glória.

>> Sputnik