Evento de música digital reúne principais nomes do mercado no Rio

Nos dias 6,7 e 8 de novembro, o Rio de Janeiro irá sediar a Digital Music Experience, evento que está em sua terceira edição e reúne os principais nomes do mercado musical digital para discutir, analisar e celebrar o futuro da música. O público poderá se inscrever para participar ou acompanhar a transmissão, ao vivo, de qualquer lugar do mundo através do portal DMX http://www.dmx.art.br.

Realizada pela MZA Music e o grupo Gael e dividida em três etapas: DMX Conference (painéis de debates e palestras), DMX New Talent (concurso de bandas e artistas independentes) e DMX Awards (1ª premiação no mundo baseada em vendas e audiências oficiais na WEB), a Digital Music Experience, que tem como objetivo promover reflexões e debater assuntos relevantes da indústria fonográfica.

O projeto DMX - Digital Music Experience é patrocinado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e Estácio, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura - Lei do ISS.

Conferências

Com temas que são primordiais para os diferentes players do segmento, a DMX Conference deste ano apresenta referências mundiais, como o advogado Miles Cooley. Responsável por representar Rihanna, Jay-Z e 50 cent, Cooley irá abordar o mercado digital de música nos Estados Unidos, e os novos rumos do direito autoral com as plataformas de streaming.

Stephen Witt, jornalista americano autor de “Como a Música Ficou Grátis”, um dos livros mais comentados pela indústria nos últimos anos, também será responsável por um dos painéis. Sob a mediação do jornalista e crítico da revista Veja, Sergio Martins, Witt trará os bastidores de seu trabalho investigativo sobre a pirataria.

Outro tema bastante aguardado é o fenômeno dos canais audiovisuais na web que será debatido por KondZilla, proprietário do maior canal do Brasil no YouTube, com mais de 9 bilhões de views; pelo cantor e empresário Soracaba; pelo cantor e compositor brasileiro de funk ostentação MC Guimê; e terá mediação do editor da revista Trip, Fernando Luna.

Ainda no cenário do fenômeno digital, o evento falará sobre o poder da música infantil, abordando uma geração que já veio ao mundo conectada. Este painel será debatido por Chaps Melo, do Mundo Bita, Everaldo Coelho, da Playkids, Paula Taborda Guaranys, do canal Gloob, e Nelson Sato, da Sato Company, responsável direto por trazer na década de 1980 grandes fenômenos como Jaspion, Jyraya, Jigan, entre outros.

A economia musical também terá espaço na DMX Conference, em que os debates serão em torno de marcas que utilizam a música como plataforma de engajamento. Fernanda Paiva, da Natura Musical, Edson Natale, do Itaú Cultural, Daniela Cachich, da Pepsico, e Eduardo Sampaio, do Hotel Urbano, compõem a lista de palestrantes. As conferências serão gratuitas e abertas ao público. Não haverá necessidade de credenciamento prévio e poderão também ser assistidas simultaneamente pelo site do evento.

Premiações

Além dos painéis, o Digital Music Experience também abriga duas importantes premiações, a DMX Awards e a DMX New Talent.

A DMX Awards é a única premiação do mundo inteiramente dedicada ao universo da música digital, elegendo artistas, bandas, gravadoras, editoras e compositores. Serão premiadas as músicas mais comercializadas no país em todas as plataformas digitais com a consultoria da KPMG, que é responsável por consolidar os dados e informações recebidas dos players do mercado. A premiação visa reconhecer o artista, autor, música, gravadora e editora que mais se destacou em VENDAS no período de apuração de 1 de Maio de 2016 a 30 de Abril de 2017.

Já a DMX New Talent é inspirada nos grandes festivais das décadas de 60 e 70, e visa fomentar e dar oportunidade aos novos talentos independentes da cena musical. Para isso, artistas de todo o Brasil inscreveram suas canções na premiação e foram avaliados por uma comissão, que selecionou 10 finalistas para serem escolhidos pelo público em votação aberta no site: http://www.dmx.art.br/new-talent/. Os concorrentes também são avaliados pelo seu desempenho durante a fase de votações, assim como sua criatividade em promover ações diferenciadas a fim de angariar votos. O grande vencedor irá se apresentar no Digital Music Experience, fechará contrato para lançamento e distribuição digital em todas as plataformas digitais, e terá sua música gravada em um dos melhores estúdios do país.

A DMX Awards acontece no dia 8/11 a partir das 21h. O evento é fechado ao público, mas poderá ser acompanhado na íntegra pelos fãs via transmissão ao vivo no portal DMX http://www.dmx.art.br.

Confira a programação completa da DMX Conference:

Dia 6/11

10:00 - O VINIL AGORA É VINTAGE?

11:30 – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: ROBÔS REVOLUCIONAM O MERCADO DA MÚSICA

14:00 – A HISTÓRIA SECRETA DA PIRATARIA MUNDIAL

15:30- O ADVOGADO DOS GRANDES ASTROS INTERNACIONAIS

17:00 – EXIBIÇÃO EXCLUSIVA DO FILME “SEPULTURA ENDURANCE” (exclusivo para o local)

DIA 7/11

10:00 – GRANDES MARCAS MOVIMENTANDO A ECONOMIA MUSICAL

11:30 – O MUNDO GEEK: O QUE É?

14:00 - A GERAÇÃO QUE JÁ NASCE CONECTADA: O PODER DA MÚSICA INFANTIL

15:30 – OS BASTIDORES DA BOSSA NOVA

17:00 – VÍDEOS NA WEB: UMA LINGUAGEM DE SUCESSO

DIA 8/11

10:00 – MÚSICA E FÉ: O FENÔMENO GOSPEL

11:30 - GRAVANDO! DO ARAME AO FUTURO!

14:00 - RELAÇÃO DE PODER: O ARTISTA E AS MÍDIAS SOCIAIS

15:30 – SER INDEPENDENTE: OPÇÃO OU FALTA DE OPORTUNIDADE?

17:00 – A TRAJETÓRIA INVERSA DE UM ÍCONE DO HEAVY METAL

Serviço

Digital Music Experience

Data: 6, 7 e 8 de novembro

Local: Universidade Estácio de Sá – Centro Empresarial Barra Shopping – Barra da Tijuca

Entrada gratuita

Informações para ingresso: http://www.dmx.art.br