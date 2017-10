Confederação Nacional de Saúde obtém certificação ISO 9001:2008 pelo 9° ano consecutivo

Em 2009, a Confederação Nacional de Saúde (CNS) conquistou a certificação ISO 9001:2008, atestando a qualidade de seus serviços e desde então, anualmente vem reafirmando o seu compromisso de proporcionar um serviço de qualidade aos seus confederados.

Em 2017 o resultado não poderia ser diferente e a instituição novamente conquistou a recertificação da ISO 9001:2008, pela nona vez, após terem as atividades desempenhadas pela entidade aprovadas pelas auditorias internas realizadas semestralmente e uma auditoria anual externa, realizada pelo Instituto Certificação da Qualidade (ICQ) Brasil.

“Avaliação positiva na qualidade dos serviços prestados pela a CNS, serve mais uma vez para chancelar o esforço de toda a equipe, que no seu dia a dia desenvolve com muita dedicação e empenho suas atividades”, celebrou o presidente da Confederação Nacional de Saúde (CNS), Tércio Egon Paulo Kasten.

Os sistemas de gestão da qualidade (SGQ) tem o objetivo de verificar todos os processos da empresa e como eles podem melhorar a qualidade dos produtos e serviços frente aos clientes. Nesse sistema, existem princípios e diretrizes da qualidade, que são aplicados em cada processo que envolve o dia a dia da instituição. Através desses, é possível fazer a tomada de decisões de forma segura, pois, através das ferramentas utilizadas, o gestor poderá verificar os indicadores de desempenho da empresa.

Na auditoria realizada neste mês foram sugeridas cinco novas propostas de oportunidade de melhoria para a instituição. As sugestões apresentadas pela ISO 9001 foram baseadas em conformidade com os objetivos a serem alcançados pelo sistema de gestão da qualidade pela Confederação.

O presidente Tércio prontamente acatou as sugestões de melhoria propostas pelo ICQ e destacou que uma boa gestão está fundamentada na capacidade crítica de análise de dados e também na capacidade de implementação das metas e indicadores que promovem ações de melhorias baseadas nos resultados que devem ser mensurados de forma contínua pela entidade.

Utilizada como ferramenta permanente de aprimoramento institucional, a gestão da qualidade não é apenas um conceito a ser desenvolvido e adotado, mas trata-se de uma mudança cultural empresarial que foi assumida por todos os colaboradores da instituição.

O reconhecimento da qualidade, atestado por certificação, é um diferencial de mercado que agrega mais valor à empresa junto aos seus confederados, “além de agregar valores e fortalecer a instituição como um todo, o sistema de gestão da qualidade é um grande gerador de informações que norteiam as atividades fins da entidade”, destacou ainda o presidente Tércio Kasten.

"Para as instituições de representação classista, como a CNS, a certificação garante estabilidade no modelo de gestão, que transcende à figura do gestor. Isto significa dizer que a rotatividade de funcionários não representa o fim das atividades da entidade, que estão garantidas pelo registro de seus processos e práticas", exalta Simone Costa, diretora-executiva da CNS.

“A auditoria realizada este mês foi conduzida em conformidade ao nosso plano de auditorias por amostragem e na presente auditoria não foram constatadas nenhuma inconformidade com o sistema de gestão da qualidade, declarou o representante do Instituto de Certificação da Qualidade (ICQ) Brasil, Walter Segond Vasconcelos.

No próximo ano a Confederação Nacional de Saúde (CNS) terá uma missão ainda maior porque pretende fazer a transição da versão ISO 9001:2008 para a ISO 9001:2015. A nova versão traz mudanças estruturais na forma de encarar um sistema de gestão, ou seja, não se trata mais da elaboração de documentos, mas sim de uma mudança de postura.

"Os colaboradores da CNS estão compromissados com a Política de Qualidade, o que garante a manutenção da certificação anual pelo Instituto de Certificação Qualidade Brasil - ICQ, fazendo com que este projeto seja um diferencial, possibilitando crescimento profissional aos colaboradores e colocando a entidade numa padronização de qualidade no que concerne a sua prestação de serviços as federações e seus sindicatos filiados", destaca Simone Costa.