Univeritas promove ‘Aulão do Enem’ gratuito para pré-vestibulandos

O Centro Universitário Universus Veritas – Univeritas promove, na próxima segunda, 30 de outubro, o 'Aulão do Enem Univeritas'.

Na ocasião, professores experientes de cursos preparatórios para o Enem, das disciplinas de química, matemática e redação, farão uma grande revisão dos principais temas da prova para jovens do terceiro ano que buscam uma vaga no ensino superior. O aulão gratuito será das 14h às 17h30, no Teatro Univeritas (Rua Marquês de Abrantes, 55 - Flamengo - próximo ao metrô, estação Flamengo).

O evento é realizado em parceria com o Proenem, portal de ensino a distância com foco no Enem, que vai trazer ao teatro Univeritas os renomados professores que são conhecidos por ensinar todo o conteúdo pedagógico necessário para o sucesso do aluno. Além do corpo de alunos parceiros do portal, o Centro Universitário convidou parceiros de escolas do entorno para se unirem no aulão ministrado no teatro. Nos intervalos entre as aulas, professores da Univeritas farão sessões de alongamento e ginástica.

Para o vice-reitor da Univeritas, Marcovan Porto, promover aulas que auxiliem jovens vestibulandos é quebrar barreiras entre instituições de ensino. “Sempre deixei claro que quero acabar com o abismo entre o ensino médio e o ensino superior. Trazer os jovens cada vez mais cedo ao ambiente universitário é uma maneira de amenizar a tensão envolvendo essa transição de fase”, ressalta.

Programação

Química (Professor Luis Cláudio Soares) - 14h às 14h50

Redação (Professor Romulo Bolivar) - 14h50 às 15h40

Intervalo (lanche e alongamento com professores e alunos da Univeritas) - 15h40 às 16h

Matemática (Professor Diego Viug) - 16h às 16h50

Planejamento de estudos e TRI (Professor Diego Viug) - 16h50 às 17h30

Serviço: Aulão do Enem Univeritas

Data: 30 de outubro, segunda-feira, das 14h às 17h30

Local: Teatro Univeritas - Rua Marquês de Abrantes, 55 - Flamengo

Inscrições gratuitas: mkt.univeritas.com/univeritas/enem (vagas limitadas)