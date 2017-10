'Teoria da felicidade' de Einstein é leiloada por US$ 1,5 milhão

Uma nota escrita à mão por Albert Einstein com a "teoria da felicidade" foi leiloada por US$ 1,5 milhão em Israel na noite desta terça-feira (25). O valor arrecadado foi 200 vezes maior do que o solicitado, que esperavam entre US$ 5 mil e US$ 8 mil.

"Uma vida tranquila e modesta traz mais alegria do que a perseguição ao sucesso ligado a uma agitação perene", escreveu Einstein no bilhete entregue a um mensageiro do hotel Imperial em Tóquio em 1922.

"Teoria da felicidade" foi comprada por alemão

Pela tradição local, os mensageiros não devem aceitar gorjetas. Mas, não se sabe se Einstein pagou algo para ele ou só entregou o bilhete. "Talvez, se tiver sorte, essa nota acabará sendo muito mais valiosa do que uma simples gorjeta", escreveu ainda o pai da teoria da relatividade.

A compra foi feita por um alemão, que pediu anonimato.