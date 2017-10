Antes considerados semelhantes à Terra, planetas de sistema próximo são vulcânicos

Quatro planetas no sistema Trappist-1, que fazem parte dos análogos mais próximos da Terra, na verdade, são mais parecidos com o satélite de Júpiter, Io, ou Vênus, porque os vulcões de suas superfícies estão praticamente todo o tempo em estado de erupção.

A conclusão foi publicada na revista Nature Astronomy. "Os planetas no sistema Trappist-1 giram em torno da estrela anã vermelha da classe M – estrela com um campo magnético forte e rotação veloz. Presumimos que tal campo magnético poderia derreter uma colher na superfície destes planetas. Depois, percebemos que o mesmo pode acontecer dentro deles, porque as profundezas conduzem a corrente", disse Cristina Kislyakova da Universidade de Viena, Áustria, citada pela edição Newsweek.

Em maio do ano passado, cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts descobriram um sistema de estrelas fora do comum nos arredores da Terra: Trappist-1. Todos os planetas que giram ao redor da anã vermelha estariam dentro da "zona habitável", ou seja, onde pode existir água em estado líquido.

Descoberta de sistema foi feita em fevereiro

Posteriormente, foi revelado que o sistema possui sete planetas quase iguais à Terra com clima parecido. Vale destacar que a rotação de todos os planetas é sincronizada uma com as outras.

A interação gravitacional dos planetas que gera tal sincronização tem um efeito colateral – aquecimento de suas profundezas e aumento absurdo da temperatura interna e na superfície dos corpos celestes.

As forças do campo magnético da estrela Trappist-1 em alguns casos é suficiente para derreter por completo os primeiros quatro planetas do sistema e os transformar em mundos vulcânicos parecidos com o satélite de Júpiter Io, onde erupções vulcânicas estão sempre ativas.

>> Sputnik