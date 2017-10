A advogada e psicóloga , Alexandra Ullmann participará da terceira edição do evento 'Diálogos do IBDFAM - Direito de Familia e Interdisciplinaridade' no dia 10 de novembro,sexta-feira, as 9h40, com a palestra 'A Guarda Compartilhada na Visão da Advocacia'.

O evento que acontece no auditório do Forum de São Luiz - Maranhão, vai reunir diversos psicólogos e especialistas da área do Direito de Familia.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 3 de novembro pelo site www.defensoria.ma.def.br

Alexandra Ullmann, advogada e psicóloga é referência nacional em casos de alienação parental e falsas denúncias de abuso sexual. Presta assessoria jurídica em ações que envolvam o Direito de Família, com atuação também na área cível. Participou do documentário 'A morte inventada' (2015) e foi uma das principais vozes para a elaboração da Lei da Alienação Parental. Tem também larga experiência em processos que envolvam guarda compartilhada. É autora do livro Tudo em Dobro ou pela Metade que aborda o tema separação sob a ótica da criança com linguagem lúdica.