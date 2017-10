Pesquisa revela: 13 mil robôs publicaram no Twitter mensagens pró-Brexit durante referendo

O conservador membro do Parlamento do Reino Unido, Damian Collins, pediu ao Twitter que revele o que sabe sobre a atividade significativa de perfis "robôs" na plataforma de mídia social antes do referendo de Brexit.

Os analistas da City University de Londres revelaram novas evidências de redes de mais de 13.000 perfis-robôs twittaram principalmente mensagens pró-Brexit no período anterior ao referendo da União Europeia em junho de 2016. Estes perfis desapareceram da plataforma semanas após a votação.

De acordo com as pesquisas, as contas suspeitas foram oito vezes mais propensas a tweetar conteúdo associado a um voto pró-saída da UE.

"Esta é uma pesquisa que corrobora o que o Facebook e outros dizem: que existem robôs que servem para amplificar falsamente certas mensagens", disse o autor Dan Mercea ao BuzzFeed. "Há uma distorção potencial das comunicações públicas e queremos chegar ao fundo disso. Essa amplificação é preocupante, pois nos dá uma falsa sensação de impulso por trás de certas ideias. Se houver falsas amplificações, como podemos saber se alguém é genuíno? "

Collins anteriormente escreveu ao gigante das redes sociais pedindo detalhes sobre alegada "interferência" no processo democrático do Reino Unido. Ele perguntou especificamente sobre a propriedade das contas suspeitas, descrevendo o assunto como "um que deve ser esclarecido com urgência".

Tendo analisado mais de 10 milhões de tweets relacionados com hashtags do Brexit e contas entre 10 de junho a 10 de julho de 2016, os analistas descobriram que, ao invés de criar notícias falsas, os bots suspeitos trabalharam para "amplificar" memes já existentes, notícias hiperpartidárias e reportagens favoráveis da mídia.

"À medida que os padrões de atividade maliciosa evoluem, nós estamos adaptando para enfrentá-los. Em média, nossos sistemas automatizados capturam mais de 3,2 milhões de contas suspeitas por semana — mais do dobro do valor que detectamos nesta época no ano passado", disse um porta-voz do Twitter por comunicado ao BuzzFeed.

>> Sputnik