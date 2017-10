Rio recebe primeira Semana Brasileira da Oncologia

De 24 a 29 de outubro de 2017 acontece no Rio, a primeira Semana Brasileira de Oncologia, que marca a realização de três importantes congressos da área: o XX Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica – organizado pela SBOC –, o XIII Congresso Brasileiro de Cirurgia Oncológica e o XIX Congresso Brasileira de Radioterapia.

A São Carlos Saúde Oncológica, que completa 50 anos em dezembro de 2017, terá um estande na área de exposição do Congresso Brasileiro de Cirurgia Oncológica, no Windsor Barra Hotel, por conta do novo Centro Cirúrgico, que está em construção e será inaugurado em 2018.

O objetivo da Semana da Oncologia é promover, de forma inédita, a convergência de esforços das diferentes especialidades médicas para o enfrentamento do câncer, abrindo também espaço para a sociedade debater questões de grande relevância para o futuro da nação e de tratamentos para a doença.

A São Carlos, totalmente reformada, já funciona como One Stop Care, a única do Rio de Janeiro em que o paciente encontra tudo o que precisa em um só lugar, 24 horas por dia. O Pronto Atendimento Oncológico garante assistência especializada a qualquer dia e horário em casos de emergências. O hospital dispõe dos principais recursos para realização de exames e tratamentos de alta complexidade.

Semana Brasileira da Oncologia | Congresso Brasileiro de Cirurgia Oncológica

Data: 25 a 28 de outubro de 2017

Local: Windsor Barra Hotel

Av. Lucio Costa 2630 | Barra da Tijuca

www.semanaonco.com.br