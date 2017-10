Dom Antônio Augusto ministra palestra "Medicina e vida" no Campus da PUC-RJ

No próximo dia 28 de outubro teremos o II Seminário formativo do MOVE, o programa de liderança católica da PUC-Rio. O tema desse é "Medicina e vida".

O evento será realizado na Igreja Sagrado Coração de Jesus, no campus da PUC-Rio, das 10 às 16h.

As palestras serão ministradas pela manhã por Dom Antônio Augusto, bispo auxiliar na Arquidiocese do Rio de Janeiro e médico. A temática que ele abordará será "A vida Humana: dom ou dano?"

Pela tarde, a Dra. Isabela Mantovani conduzirá com o tema "As estatísticas do aborto". Ela é Graduada em Odontologia pela UNICAMP, Especialista em Saúde Coletiva (São Leopoldo Mandic), Bioética (PUC RIO), Estratégia de Saúde da Família (UNIFESP/UNASUS). Também mestre em Odontologia e Saúde Coletiva (UNICAMP), além de ser membro da Comissão de Bioética e Defesa da Vida da Arquidiocese de Campinas.

Fechando o dia de formação, o Grupo Pró-Vida levará alguns testemunhos da luta contra o aborto.

Link do evento: https://www.facebook.com/movepucrio/posts/1976798815681160