Biomédica esteta explica benefícios de cosméticos naturais do momento para pele e cabelos

Cuidar da saúde e da beleza se tornou algo essencial na vida de muitas pessoas. Quem é que não se preocupa com a aparência e investe em produtos para ressaltar ainda mais a saúde e aparência da pele e do cabelo? Em tempos de constante acesso à informação, cada vez mais prezamos pelo conhecimento de alguns componentes naturais e cosméticos que podem auxiliar em diversos tratamentos.

Para esclarecer os componentes dos cosméticos naturais e seus benefícios, a biomédica esteta Monica Batista, do Rio de Janeiro, explica os benefícios dos produtos que estão em alta no momento.

Ácido hialurônico: Você já deve ter ouvido ou lido esse nome quando o assunto é beleza e bem-estar. O ácido hialurônico é uma molécula de açúcar presente no organismo que atrai a água e pode atuar como um lubrificante. Dentro do nosso corpo ele está 56% presente em nossa pele, preenchendo o espaço entre as células, as mantendo lisa, elásticas e bem hidratada. Com passar do tempo, sua produção vai diminuindo, por isso há diversos tratamentos em que são aplicados esse ácido e produtos com esse componente principal para dar mais viço à pele. Encontramos esse ativo em diversos cosméticos para a pele.

Ureia: A ureia também está presente em nosso organismo. É um ativo usado em cosméticos devido ao seu poder de hidratação, já que tem capacidade de se unir à água e reter umidade na pele, estimulando a produção de colágeno, diminuindo a flacidez e a escamação da pele. É indicada para ser aplicada em áreas ásperas, como pés e cotovelos, mas pode ser usada em todo o corpo, geralmente é encontrada como fórmula de hidratantes.

Óleo de coco: Queridinho da vez, o óleo de coco extraído da fruta serve como hidratante natural dos cabelos e da pele, aumentando a maciez e o brilho. É rico em vitamina E e tem propriedades antioxidantes que combatem os radicais livres e alto poder de hidratação. Também auxilia na diminuição da caspa.

Camomila: Tem ação calmante e suavizante. Há diversos cosméticos como shampoos, cremes e óleos com base de camomila. Outra forma de aproveitar os poderes da flor é em forma de chá. Compressas geladas na pele do rosto e corpo, além do uso no cabelo pode trazer vários benefícios. Um deles é a diminuição das olheiras por relaxar a área dos olhos.

Argila Branca: É um componente de origem mineral, composta por óxido de alumínio, óxido de silício e água, com poderes medicinais. A argila é usada em tratamentos de pele e cabelo, por esfoliar a pele e o couro cabeludo, absorver toxinas e impurezas, estimular o crescimento dos fios, pois ativa a circulação, eliminar a oleosidade da pele e do cabelo e ter efeito calmante. Fazer uma máscara de argila antes de se maquiar, pode ajudar a fixar mais os produtos, além de deixar a pele mais macia e bonita.

Mel: Grande aliado da beleza por ser rico em vitaminas minerais e enzimas naturais, o mel ajuda a limpar e conservar a elasticidade da pele, eliminando as toxinas, ajudando a minimizar manchas de acne. Nos cabelos, hidrata e desintoxica a raiz dos fios, deixando-os mais sedosos e hidratados.

Serviço:

Dra Monica Batista Biomédica Esteta

Av. Américas 3.500 - bl 4 - Sala 437 Barra da Tijuca Rio de Janeiro - RJ

Tel.: (21) 21 2431-2766 / (021) 2527-1744