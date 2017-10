Propaganda de queijo com capa de disco do Pink Floyd vira alvo de homofobia

Diversos internautas fizeram ataques homofóbicos à página do Polenguinho, da Polenghi, no Facebook, após a marca de queijos processados publicar nesta segunda-feira (16) uma propaganda que fazia uma paródia da capa do disco "Dark Side of The Moon", da banda Pink Floyd.

Parte dos comentaristas da postagem, na página do Polenguinho, confundiram o arco-íris do prisma na capa do disco da banda inglesa com apologia ao movimento LGBT. A marca acabou escrevendo uma manifestação na postagem para explicar o intuito da campanha:

"Nossa equipe criativa teve como inspiração a capa do álbum The Dark Side of The Moon, da banda Pink Floyd, para “brincar” com o conceito de fominha, tão utilizado quando o assunto é Polenguinho. Prezamos pela paz, pelo respeito e pela igualdade em nossa comunidade aqui. Embora não tenhamos feito alusão ao movimento LGBT+, temos máximo respeito pela causa. Contamos com todos que adoram o queijinho mais querido do Brasil desde mil novecentos e bolinha para fomentar uma comunicação afetuosa e fluída por aqui! Obrigado".