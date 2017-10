Cães tentam se comunicar com seres humanos, diz estudo

Os cachorros tentam se comunicar com os seres humanos através de expressões faciais, de acordo com dados coletados em uma pesquisa conduzida por especialistas da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido.

Os pesquisadores compararam qual a reação facial dos animais domésticos quando viam seres humanos que os alimentavam ou quando viam apenas sua ração. "Os cães não respondem com mais emoções faciais quando enxergam a comida. Eles produzem mais expressões quando querem se comunicar, e não só quando estão excitados", disse um porta-voz do estudo.

Juliane Kaminski, líder do time que conduziu a pesquisa, confirmou que a produção de expressões faciais nos cães "depende muito mais de quando um ser humano os olha do que quando são confrontados com algum alimento".

Segundo ela, "agora podemos ter certeza de que a expressão facial dos cães é sensível à atenção humana e que estas expressões são, potencialmente, uma tentativa de comunicação, e não apenas simples visualizações emotivas".

Os pesquisadores analisaram o comportamento de 24 animais domésticos, de raças diferentes, com idades entre um e 12 anos. As expressões dos cães foram filmadas em várias situações e mapeadas por um programa de inteligência que reconhece os músculos faciais.