Profissionais comemoram o Dia do Médico e exaltam a prática da profissão

Eles estão presentes nos principais momentos das nossas vidas, afinal de contas, as primeiras mãos que nos tocam quando chegamos ao mundo é a de um médico. É para eles que corremos quando temos problemas de saúde, física ou psiquiátrica. São eles que trabalham dia após dia buscando uma forma de melhorarem nossa qualidade de vida. Nesta quarta-feira (18), é comemorado o Dia do Médico, e eles merecem todas as homenagens, e talvez ainda sejam poucas.

A data, 18 de outubro, foi escolhida por ser quando é comemorado o Dia de São Lucas, chamado pelo apóstolo Paulo como o “amado médico”. Segundo a tradição cristã, ele era médico, além de pintor, músico e historiador, e teria estudado medicina em Antioquia.

O Dr. Antonio Egídio Nardi, psiquiatra, membro titular da cadeira número 3da Academia Nacional de Medicina (ANM), entidade centenária fundada em 30 de junho de 1829, quando o imperador D. Pedro I, com o intuito de contribuir para o estudo, a discussão e o desenvolvimento das práticas da medicina, cirurgia, saúde pública e ciências afins exaltou a data e disse que todas as pessoas devem comemorar a data, pois a medicina tem como função servir a todos. A ANM também tem como objetivo servir como órgão de consulta do Governo brasileiro sobre questões de saúde e de educação médica.

Veja depoimento de médicos comemorando a data

Dr. Antonio Egidio Nardi, psiquiatra acadêmico ANM – "O dia do médico deve ser comemorado por todos. Ser médico exige alto conhecimento técnico, compreensão do momento frágil do paciente e de sua família, respeito às emoções e a realidade de cada paciente. Parabenizo os colegas por serem pessoas que buscam essas metas diariamente."

Dr. Miguel Carlos Riella, presidente da Fundação Pro Renal Brasil acadêmico ANM- “Ver a gratidão de um paciente através de seus olhos lacrimejando é uma sensação inebriante que nos dá forças a continuar lutando para aliviar o sofrimento de mais pacientes, apesar das adversidades que enfrentamos no momento com a nossa profissão”

Dr. Raul Cutait, cirurgião acadêmico ANM – “As vezes nós nos sacrificamos, sacrificamos nosso convívio com nossos familiares, em prol das nossas causas, que é, entre tantas, o bem estar das pessoas. Agora que já cheguei em uma fase mais avançada da minha vida, posso dizer que eu fiz a escolha certa. Minha alma está cheia de alegria. Tenho muito prazer no que faço, e espero que todos os médicos jovens, e aqueles que ainda estão estudando para se tornar um, possam dizer no futuro que também fizeram a escolha certa. A medicina é dom. Parabéns a todos os médicos.”

Dr. Leoncio Feitosa, presidente do SinMed/RJ - “Nesse dia 18 de outubro se comemora o Dia Nacional dos Médicos. Infelizmente, a classe não têm muito o que celebrar. A atual crise político/econômica em que o país como um todo está mergulhado tem afetado diretamente a área da saúde. Aproveito a data para pedir com que todos nós médicos não fiquemos calados com tudo que está acontecendo. Precisamos apresentar propostas factíveis para que os governos federal, estaduais e municipais possam colocar em prática para proporcionar à população uma saúde digna. O Brasil tem um Sistema Único de Saúde (SUS) que é invejado em vários países do mundo, peço para que toda a classe médica lute por ele, defenda-o. Em nome do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro parabenizo todos os colegas dessa nossa honrosa profissão, e faço o apelo para que nunca percam o amor pela medicina.”

Dra. Mônica Almeida Neri, ginecologista e obstetra – “Ser médica pra mim é um privilégio que me foi concedido e que faz com que eu me sinta extremamente honrada por exercer essa profissão. Gostaria de parabenizar todos os colegas que, assim como eu, amam a medicina e exercem com paixão.”

Dr. Aureo Augusto Azevedo, médico naturalista – “A grande importância de ser médico, para mim, é poder contribuir como um entre outros que integram uma equipe pelo bem-estar e pela saúde de uma comunidade.”

Dra. Vanessa Van Der Mota, neuropediatra – “Eu enxergo a medicina como uma espécie de sacerdócio. Nós precisamos gostar, precisamos possuir o dom, e, precisamos amar a profissão que exercemos. Nós não trabalhamos sozinhos, é uma profissão onde é preciso muito trabalho em equipe para que seja possível fazer a diferença.”

Dra. Maria Inês Pordeus, nefrologista – “Eu exerço a profissão há longa data. Há décadas, para falar a verdade. E uma das coisas que eu consegui sendo médica foi ter a possibilidade de passar para as novas gerações, não só aquilo que eu aprendi estudando, mas também aquilo que eu aprendi fazendo. Sempre com amor ao paciente e à prática. Aproveito a data para saudar todos os colegas e futuros colegas dessa linda profissão.”

Dr. Nelson Nahon, presidente Cremerj - “Neste 18 de outubro, afirmamos que os médicos, ao contrário do que foi dito recentemente pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, trabalham, sim, e muito, apesar das adversidades, condições inadequadas de trabalho, falta de materiais e de recursos humanos, com muito zelo e dedicação. Por isso, há motivo para comemorar e parabenizar os médicos por seu empenho.”