Univeritas recebe 2ª edição do Ayurveda In Rio

O Centro Universitário Universus Veritas – Univeritas recebe, entre os dias 20 e 22 de outubro, a 2ª Edição do Ayurveda In Rio, evento focado na Medicina Ayurvédica.

Serão três dias de palestras sobre temas interessantes e atuais, que vão explicar qual é a influência e o poder das ervas brasileiras na alimentação e como, de acordo com a orientação de um especialista no assunto, é possível melhorar a qualidade de vida a partir do alinhamento energético do organismo, alcançado com a milenar medicina indiana conhecida como Ayurveda, que tem os primeiros registros datados há 5 mil anos.

Em 2017, o tema do Ayurveda In Rio é a 'regulamentação do uso das ervas brasileiras na Medicina Ayurvédica'.

O encontro vai reunir integrantes e grandes nomes da área. Serão professores, cientistas, doutores e terapeutas apresentando palestras enriquecedoras para os que têm interesse no assunto. O evento contará, também, com praça de alimentação com comidas típicas, atrações artísticas e atividades ao ar livre de práticas como a meditação.

Segundo o gaúcho Claudio Perotto, especialista em medicina Ayurveda e idealizador do evento, o assunto é muito vasto e interessante, explora exatamente a importância de encontrarmos um pouco de equilíbrio e iniciarmos um processo que vai nos levar a uma mudança para uma vida menos estressante e mais equilibrada. “Eu tenho o sonho de ver a Ayurveda como uma medicina reconhecida no Brasil e não apenas como uma prática integrativa. Você consegue tratar todos os desequilíbrios da pessoa de forma que ela não adoeça. Ela é extremamente preventiva porque ensina as pessoas a comerem alimentos e fazerem exercícios que são adequados para elas, e não de uma forma mais generalizada, como costumamos ver”, completa Claudio.

Serviço: Ayurveda in Rio

Data: 20 a 22 de outubro. Sexta, de 18h às 22h; sábado de 9h às 17h; e domingo, de 9h às 19h

Ingressos e mais informações: www.ayurvedainrio.com