ANM realiza simpósio sobre Saúde Global, Diplomacia da Saúde e a Política Externa Brasileira

Na tarde desta terça-feira (17), a Academia Nacional de Medicina (ANM) realiza um simpósio para debater temas como a Saúde Global, a Diplomacia da Saúde e a Política Externa Brasileira. O evento, promovido pela ANM em parceria com o Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, acontece na centenária sede da entidade, no Centro do Rio de Janeiro, a partir das 16h.

Comandado pelo presidente da ANM, Dr. Jorge Alberto Costa e Silva, o evento se dará aberto após o já tradicional discurso de abertura, sempre proferido pelo presidente da sessão. Após Dr. Jorge, o Acadêmico Dr. Paulo M. Buss fará a palestra de introdução.

