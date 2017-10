Museu Nacional comemora 90 anos de seção de ensino

O Museu Nacional (MN) da UFRJ comemora neste domingo (15) os 90 anos da Seção de Assistência ao Ensino (SAE), primeiro setor educativo de museus do país. Para celebrar a data, o museu promoverá, nesta segunda-feira (16), o evento 90 Anos de SAE – Setores Educativos e Educação Museal no Brasil, com palestras, debates e lançamentos.

Criada em 1927 pelo então diretor Roquette Pinto, um dos pioneiros da difusão e popularização das ciências naturais no Brasil, a seção se dedicava a atender escolas e diversos estabelecimentos dos ensinos primário e secundário para difundir as ciências.

Atualmente, a SAE tem como finalidade o atendimento ao ensino no âmbito das Ciências Naturais e Antropológicas, mediante a assistência a professores dos ensinos médio e elementar, universitários, estudantes de todos os níveis, escolas e público em geral, fazendo uso de todas as exposições e instalações do MN, além de realizar pesquisas sobre técnicas de utilização didática das exposições para diferentes níveis de ensino.

O evento de comemoração acontece no auditório Roquette Pinto, do MN, na Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro. Além de palestras e mesas-redondas, haverá também o lançamento do livro Crianças no Museu: Mediação, Acessibilidade e Inclusão/Museu de Ideias. As atividades são gratuitas e não é necessário inscrição prévia. Os interessados podem se credenciar a partir das 9 horas do dia 16/10.

Para conferir a programação completa, acesse o site.