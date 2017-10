Twitter retira do ar ofensas de Frota a Gil, Caetano e Chico

O juiz Bruno Arthur Mazza Vaccari, da 50ª Vara Cível do Rio, determinou que o Twitter retirasse do ar uma postagem de Alexandre Frota com teor onfensivo a Gilberto Gil, Caetano Veloso e Chico Buarque.

A decisão foi tomada após pedido do pai de Preta Gil na Justiça, segundo o jornal "O Globo". No post compartilhado pelo ator no microblog, os três artistas são chamados de "filhos da p***".

"É possível extrair, em exame superficial, que foram dirigidas ofensas difamatórias e injuriosas à pessoa do autor, o que traduz, a princípio, abuso de direito aà livre expressão/manifestação conferido pela Constituição Federal", considerou o magistrado.