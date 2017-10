O curso de Cirurgia Plástica do Departamento de Medicina da PUC-Rio participa do Outubro Rosa, realizando no próximo dia 24 todas as avaliações para qualquer cirurgia plástica feminina gratuitamente, no Serviço de Cirurgia Plástica da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro.

E no dia 31 de outubro, no Departamento de Medicina da PUC-Rio (Estrada da Gávea, 36), às 14h, será realizada uma roda de conversa de mastologistas, radiologistas, assistentes sociais e psicólogos com moradores da Rocinha e das comunidades do entorno, gratuitamente, sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.