Que efeitos terá tempestade magnética desta sexta-feira?

Nesta sexta-feira (13), a Terra vai sofrer os efeitos de uma tempestade magnética provocada pelo vento procedente do Sol. Que consequências trará esse fenômeno?

A tempestade de magnitude 4,0 em uma escala de 10 se estenderá até 14 de outubro. O campo magnético terrestre pode vir a sofrer alterações entre 12 e 15 de outubro.

Embora essa tempestade não afete o clima, poderá afetar os dispositivos eletrônicos de navegação ou de telecomunicação e, por isso, vai aumentar o risco de acidentes.

O que é uma tempestade magnética?

Uma tempestade magnética é o resultado da reação do nosso planeta às erupções solares, que vêm em nossa direção em forma de vento solar. O Sol expulsa bilhões de partículas, que são capazes de atingir a Terra ao cabo de alguns dias.

A magnetosfera – o campo magnético da Terra – minimiza os efeitos deste fenômeno, para que esse plasma solar não produza "efeitos catastróficos", além disso, os seres humanos "sempre coexistiram com tempestades magnéticas, inclusive quando não tinham conhecimento da atividade solar e campo geomagnético" de nosso planeta, explicou o astrônomo Sergei Popov ao portal Ridius.

Quais serão os efeitos da tempestade magnética sobre a saúde humana?

As pessoas mais sensíveis a esses eventos climáticos terão mais opções para sofrer de desconforto físico, de dores de cabeça, irritabilidade, esgotamento ou ansiedade.

No entanto, Popov explicou que "é impossível prever com precisão como essa tempestade pode afetar as pessoas" e acrescentou que, para ser mais seguro, vale levar em consideração tanto sua magnitude quanto a "temperatura ambiente e pressão atmosférica" durante os dias de tempestade.

