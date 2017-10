Enem: Cinco aplicativos que todo estudante deve ter no smartphone

Pela primeira vez na história, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorrerá em dois domingos consecutivos.

As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. Também diferente das edições anteriores, a redação passará a ser realizada no primeiro dia do exame, juntamente com os testes de linguagens, códigos, ciências humanas e suas tecnologias, com duração de 5 horas e 30 minutos.

Já no segundo dia, os estudantes terão que solucionar as questões de matemática e ciências da natureza e suas tecnologias, em 4 horas e 30 minutos.

>> Game Desafie-me prepara alunos para o Enem

Espécie de cursinho online, plataforma oferece videoaulas, aulas ao vivo diárias e testes com foco no Enem

A pouco menos de um mês para a prova, cinco apps são essenciais para auxiliar na reta final de preparação dos candidatos.

As dicas visam organizar os estudos, possibilitam o acesso a videoaulas on-line e até mesmo permitem a verificação de bolsas de estudos disponíveis em faculdades privadas, a partir de 2018.

Confira todas elas a seguir:

Descomplica

Espécie de cursinho online, a plataforma oferece videoaulas, aulas ao vivo diárias e testes com foco no Enem.

Também fornece um guia semanal de atividades para os estudantes realizarem os estudos, monitorias e até mesmo correções de redação por parte dos professores. Disponível nos sistemas iOS e Android.

EDU.app

A alternativa gratuita para os estudantes que estão atrasados nos conteúdos das matérias é o EDU.app.

Criado pela Fundação Lemann, em parceria com o Youtube Edu, a plataforma traz mais de 2 mil videoaulas, exercícios dos últimos 5 anos da prova, além de dicas e orientações com foco especial no Enem. Apenas para Android.

Quero Bolsa

Este app é ideal para os estudantes que já projetam estudar em uma instituição de ensino privada, utilizando o Enem como porta de entrada. Com ele é possível verificar e adquirir de forma antecipada bolsas de estudos em mais de 1.150 faculdades do País, para 2018. Os descontos nos cursos de graduação podem chegar até 70%.

A plataforma também traz aos interessados avaliações de faculdades e cursos de acordo com o MEC, além de dicas de estudo e carreiras. Disponível para smartphones Android e iOS.

Todoist é um aplicativo para gerenciamento de tarefas

Todoist

Presente nos sistemas iOS e Android, o Todoist é um aplicativo para gerenciamento de tarefas. Com ele é possível criar várias listas do que precisa fazer no dia, semana, mês e até no prazo de um ano.

O app é perfeito para organização das matérias que precisam ser estudadas até o dia da prova, permitindo inclusive quebrar grandes tarefas em subtarefas menores. Possui versão gratuita e paga (composta por soluções personalizadas).

Volp

Desenvolvido pela Academia Brasileira de Letras, esse aplicativo é indispensável para quem não deseja falhar na redação do exame ou em qualquer texto que necessite escrever.

Sigla para “Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa”, o Volp oferece consulta oficial de palavras e expressões gramaticais em português.

O aplicativo apenas exige acesso à internet uma vez, quando é baixado, ou no momento em que for necessária a atualização da base de dados. Presente nos sistemas iOS e Android.