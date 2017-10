Facha promoveSemana Acadêmica com uma série de atividades gratuitas

A Facha promove, entre os dias 23 e 26 de outubro (segunda a quinta-feira), nos campi Botafogo e Méier, a 2ª Semana Acadêmica com as participações de especialistas em áreas como Administração, Jornalismo, Publicidade, Gestão Desportiva, Direito, Cinema, Recursos Humanos, Turismo e Relações Públicas, entre outras.

O tema desse ano é Mercado de Trabalho em Transformação: Desafios e Oportunidades. Ao todo, serão realizadas 93 atividades gratuitas entre palestras, exposições, workshops, rodas de conversas, debates e oficinas gratuitas com mais de 100 especialistas.

A semana conta ainda com feiras de livros, intercâmbio, estágios, extensão e pós-graduação, além de apresentações culturais e musicais.

Entre os destaque na programação, no dia 24 de outubro, às 10h, o juiz federal Marcelo Bretas, do TRF da 2ª Região, fala sobre o papel do magistrado no atual momento brasileiro, a Operação Lava-Jato e o legado para o Brasil, no auditório da Facha, em Botafogo.

A programação completa está no site da Facha onde é possível efetuar também as inscrições.

Serviço: 2ª Semana Acadêmica da Facha

Datas: de 23 a 26 de outubro

Programação completa e inscrições: eventos.facha.edu.br

Locais: Campus Botafogo - Rua Muniz Barreto, 51 e Campus Méier - Rua Lucídio Lago, 345