Vídeos em Libras trazem orientações e dicas sobre o Enem para surdos

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou em seu canal no Youtube vídeos com dicas e orientações para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) voltados para candidatos surdos ou pessoas com deficiência auditiva. Este é o primeiro ano que o Enem terá videoprovas traduzidas para a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Os vídeos já disponíveis trazem orientações gerais sobre o exame, explicando como será a videoprova e também dicas sobre o que levar, documentos permitidos, objetos proibidos e horários das provas. O Inep também trabalha em uma cartilha de redação em Libras.

O instituto lançou ainda uma campanha em Libras nas suas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, com vídeos que trazem informações variadas sobre o Enem, da mesma forma como é produzido para os participantes ouvintes. Depois da aplicação do exame, aqueles que usarem o novo recurso também terão a oportunidade de avaliar a videoprova por meio de um videoquestionário.

Videoprova

Na videoprova traduzida em Libras, as questões e as opções de respostas são apresentadas em Língua Brasileira de Sinais por meio de um vídeo. Cada participante receberá um notebook para fazer o exame, e a prova será aplicada em ambientes preparados para garantir sigilo, autonomia e segurança.

O Enem 2017 recebeu inscrições de 1.310 pessoas surdas e 3.683 com deficiência auditiva. Desse total, 1.635 solicitaram a videoprova. Outros 1.357 optaram por um recurso já usado em outras edições, o tradutor intérprete de libras. Outro recurso disponível para esse grupo de participantes é a leitura labial, solicitado por 895 pessoas.