Rio ganha centro especializado em cirurgia da mama, na Perinatal

O Grupo Perinatal, referência em saúde da mulher, acaba de trazer para o Rio de Janeiro uma nova tecnologia, ainda rara no país, eficaz no tratamento do câncer de mama.

Trata-se do raio-x blindado Faxitron, que permite que os cirurgiões visualizem instantaneamente a biópsia da mama em tempo real, dentro da sala de operação. O aparelho eleva o índice de segurança, já que fornece imagens de peças cirúrgicas com altíssima precisão. O equipamento já começou a ser utilizado no recém-inaugurado Centro de Cirurgia da Mama da Perinatal Laranjeiras, setor exclusivo para mastologia.

“O Faxitron oferece uma biópsia de qualidade superior, que permite avaliar com maior precisão as microcalcificações e nódulos, por exemplo, garantido mais segurança à paciente. Outra vantagem é a rapidez no resultado, já que o procedimento é feito dentro da sala de cirurgia, reduzindo a duração total da operação”, explica o mastologista Paulo Maurício, primeiro médico a utilizar o equipamento na Perinatal.

Sem este raio-x blindado, a peça cirúrgica tem que ser transportada a um centro de radiologia, aguardar na fila, para só depois ser avaliada pelo mastologista. Se o resultado não for esclarecedor e 100% confiável, esse processo pode se repetir algumas vezes. Período em que a paciente permanece anestesiada e a equipe médica à disposição.

“O sucesso de uma cirurgia depende de sua complexidade, habilidade da equipe médica e dos aparelhos utilizados. Sem dúvida, esta nova tecnologia dá mais subsídios para o cirurgião realizar uma operação bem sucedida”, analisa o Dr. Paulo Maurício.

Além da aquisição do Faxitron, uma sala foi estruturada para o patologista, próxima à área de cirurgias. Para o Dr. Paulo Marinho, responsável pelo Centro de Cirurgia da Mama, é importante que o patologista tenha esse espaço, visto que é ele quem mune o médico com as informações para a cirurgia.

Novo Centro de Cirurgia da Mama faz parte do ciclo integrado de saúde da mulher

Tratamentos efetivos dependem diretamente de capacitação e infraestrutura para diagnóstico. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que o câncer de mama tem maior índice de mortalidade nos países menos desenvolvidos. Isso acontece porque o sistema de saúde desses locais tem menor capacidade de fornecer serviços como exames de imagem, de laboratório e patológicos, além da falta de inovação, investimento em tecnologia e uma visão integrada da saúde.

“Os hospitais de ponta no mundo investem cada vez mais em tecnologia e conseguem resultados ótimos. Por isso, a Perinatal adquiriu equipamentos que são referência hoje em dia”, explica o Dr. Paulo Marinho. “Criamos um andar exclusivo em Laranjeiras e uma ala na Barra para atendimento às mulheres que não são gestantes, para que elas se sintam acolhidas. Estas áreas são compostas pelo Centro de Cirurgia Ginecológica, Centro de Cirurgia da Mama e Centro de Cirurgia Plástica, com diagnóstico e tratamento para diferentes complexidades médicas”.