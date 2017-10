Hospital Fundação Do Câncer realizará mamografias gratuitas

O Hospital Fundação do Câncer, no Méier, oferecerá 60 mamografias gratuitas a mulheres acima de 40 anos e que não possuem plano de saúde. A ação faz parte da campanha mundial Outubro Rosa e visa conscientizar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, que aumenta consideravelmente as chances de cura da doença.

A marcação do exame pode ser feita pelo telefone 2241-9695. Pela página do Facebook do Primavera Rosa —www.facebook.com/primaverarosa2017 — também é possível fazer uma pré-inscrição e aguardar o contato telefônico para a confirmação do agendamento. O atendimento será feito às segundas, terças e quintas-feiras, a partir do dia 09 de outubro, na unidade (localizada na Rua Aristides Caire, 27 – Méier). Só serão realizados exames pré-agendados.

De acordo com o diretor do Hospital Fundação do Câncer, o mastologista Carlos Frederico Lima, o câncer de mama é um tumor curável em até 98% dos casos, se detectado na fase inicial, reduzindo significativamente a necessidade da mastectomia (retirada dos seios), tão temida pelas mulheres.

“Somente o exame de mamografia pode mudar a curva da doença. Uma das barreiras para a detecção precoce do câncer de mama é o medo. Nosso intuito com a campanha é fazer com que as mulheres não tenham receio do exame e não demorem a procurar orientação médica”, diz.

Pesquisas científicas mostram que o desenvolvimento de até 13 tipos tumores está relacionado a hábitos comportamentais. “A ideia é mostrar que, com a adoção de medidas simples no dia a dia e acompanhamento regular de um especialista, é possível reduzir significativamente a incidência do câncer de mama”, concluiu o mastologista Carlos Frederico.

A recomendação da Fundação do Câncer é a realização da mamografia de rastreamento (quando não há sinais nem sintomas) em mulheres entre 40 e 69 anos, ou antes dessa faixa etária caso haja histórico familiar de câncer de mama ou a indicação de um profissional de saúde a partir de um exame clínico.

Sobre a Fundação do Câncer:

A Fundação do Câncer é uma instituição privada e sem fins lucrativos que, há mais de 25 anos, realiza ações estratégicas para o controle do câncer no Brasil por meio de programas e projetos em promoção da saúde, prevenção, diagnóstico precoce, educação e pesquisa. Tem atuação direta na assistência com o Hospital Fundação do Câncer, no Rio de Janeiro, que foi projetado para ser um centro de referência em oncologia no país. A unidade oferece atendimento humanizado e tecnologia de ponta, com estrutura de serviços disponível em um só lugar.

Na área de educação, a Fundação é responsável pelo desenvolvimento do Programa Nacional de Formação em Radioterapia, em parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e o Instituto Nacional de Câncer (Inca), contemplado no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon), do Ministério da Saúde.

A instituição também tem parceria com o Inca no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome) e no projeto de expansão da Rede Brasileira de Bancos Públicos de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário (Rede BrasilCord), e com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) no Programa de Oncobiologia.