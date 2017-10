Trio leva Nobel de Física por estudo de ondas gravitacionais

Um cientista alemão e dois norte-americanos venceram nesta terça-feira (3) o prêmio Nobel de Física de 2017. Rainer Weiss, Barry Barish e Kip S.Thorne venceram a premiação após conseguirem comprovar a existência de ondas gravitacionais, que foram especuladas pelo físico Albert Einstein há mais de 100 anos através da sua teoria geral da relatividade.

"As ondas gravitacionais são uma forma totalmente nova de observar os eventos mais violentos no espaço e testam os limites do nosso conhecimento. É totalmente novo e diferente e irá abrir novos mundos desconhecidos", disse o Instituto Karolinska, na Suécia.

O trio faz parte da LIGO (Laser Interferometer Gravitational- Wave Observatory), projeto de quase 50 anos que trabalha na observação de ondas gravitacionais e do qual fazem partes cientistas de mais de 20 países.

A observação deste fenômeno só é possível graças à teoria geral da relatividade, publicada por Albert Einstein em 1915. Ela explica que o espaço e o tempo interagem com a matéria, ou seja, caso realizarem uma interação muito forte, o espaço e o tempo podem sofrer distorções, e essa distorção que foi observada pelos laureados.

Segundo o trio de cientistas, as ondas gravitacionais que foram observadas foram geradas pela colisão de dois buracos negros há milhões de anos.

O Nobel de Física foi a segunda premiação apresentado neste ano. Nesta segunda-feira (2), o Nobel de Medicina foi para um trio de norte-americanos por suas descobertas no chamado "relógio biológico".

Ainda nesta semana, serão anunciados os vencedores do Nobel de Química, na quarta-feira (4); o de Literatura, na quinta-feira (5), e o da Paz, na sexta-feira (6). Já no dia 9, será o de Economia.