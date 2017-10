Rio recebe 24ª edição do Salão de Estudante com entrada gratuita

Instituições educacionais estrangeiras estarão presentes na 24ª edição do Salão do Estudante, maior evento de educação internacional da América Latina, que acontece no dia 03 de outubro no Rio Othon Palace em Copacabana e no dia 04 de outubro no Windsor Barra, a partir das 15 horas.

O Salão do Estudante é uma feira de intercâmbio, onde você pode conhecer e falar diretamente com representantes de reconhecidas universidades, faculdades, high-school e escolas de idiomas de todo o mundo, assim como as melhores agências de intercâmbio do país. Tire todas as suas dúvidas e receba aconselhamento personalizado.

Salão do Estudante: a entrada é gratuita e o estudante poderá fazer a inscrição pelo site www.salaodoestudante.com.br

O evento reunirá instituições de países como Alemanha, Argentina, Austrália, Bélgica, Canadá, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, França, Hungria, Irlanda, Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido, Suécia e Suíça.

A entrada é gratuita e o estudante poderá fazer a inscrição pelo site www.salaodoestudante.com.br.

Serviço: Salão do Estudante

Rio de Janeiro - Copacabana

Data: 03 de outubro a partir das 15 horas

Local: Rio Othon Palace - Av. Atlântica, 3264 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ

Rio de Janeiro - Barra

Data: 04 de outubro a partir das 15 horas

Local: Windsor Barra - Av. Lúcio Costa, 2630 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ