Fundação Laço Rosa ilumina Cristo Redentor a partir desta terça, 3 de outubro

Acolher quem tem câncer de mama e aqueles que vivem ao redor da doença sempre marcou o trabalho da Fundação Laço Rosa, que não apenas dissemina informação de qualidade, mas também resgata a autoestima de pacientes, defende seus direitos e hoje contribui fortemente para influenciar as políticas públicas no Brasil.

Em outubro, esse engajamento fica ainda mais evidente, afinal de contas, sendo uma das mais atuantes no abraço à causa, é momento de se juntar ao movimento Outubro Rosa para destacar a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Desta forma, 03 de outubro foi a data escolhida pela Laço Rosa para, mais uma vez, a partir das 18h, iluminar de rosa o Cristo Redentor e abrir o calendário deste mês de alerta com apoio da Arquidiocese, Trem do Corcovado e Paineiras.

“Ano a ano promovemos esse encontro de celebração da vida, onde reunimos pessoas que têm um mesmo propósito numa cerimônia de fé, que independe de religião, e que enaltece os esforços movidos todos os dias do ano”, destaca Marcelle Medeiros presidente voluntária da Fundação Laço Rosa, contando que, além das muitas pacientes em tratamento que estarão no monumento, as atrizes Camila Pitanga e Tainá Müller e a top model Fernanda Motta serão as madrinhas deste ano. Outra novidade fica por conta da bailarina Andrea Raw, que preparou uma coreografia especial para o evento a ser embalada pela Orquestra Maré do Amanhã, um projeto que ensina música clássica a crianças e adolescentes de comunidades em risco social. Promete ser uma apresentação emocionante aos pés do Cristo.

A festa continua no Sofitel Ipanema, a partir das 20h30, onde personalidades e famosos se reúnem no Coquetel Outubro Rosa, festa que já faz parte do calendário da cidade e cuja renda da venda dos convites, que custam R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), é revertida, integralmente, às ações da Laço Rosa. O coquetel deste ano tem o tema “Arte da Vida”, com projeto de decoração assinado por Patrícia Vaks, iluminação da Two Lights, cerimonial de Nicole Ofeiche Eventos e lista de convidados do RP Vinícius Belo. Uma das atrações confirmadas é o DJ Zeh Pretim. Baby do Brasil também fará uma participação. Convites podem ser adquiridos pelos telefones (21) 2549-3857 ou 99976-1800.

Este ano, o programa Força na Peruca, impulsionado pela campanha nacional #fortalizese (www.fortalizese.com.br), também é motivo de comemorações. O caminhão escola itinerante da Laço Rosa, que vai capacitar até o final do ano 100 novos peruqueiros pelo Brasil, chega ao Parque Madureira na tarde do dia 06 de outubro, depois de passar por Curitiba, Goiânia e Salvador. Serão dois dias de coleta de cabelos no local, das 13h às 16h, e, na sequência, o veículo segue para o BarraShopping onde permanece de 10 a 28 de outubro, das 8 às 18h, no estacionamento, e depois segue para Niterói (29 de outubro a 20 de novembro), em local a ser confirmado. Com patrocínio de Exímia, do Governo australiano e da Truckvan, e parceria da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o caminhão também será um ponto de doação de perucas para pacientes.

“Em território fluminense, vamos capacitar profissionais peruqueiros em outubro e novembro, no Rio e em Niterói. Na rota rosa, a última parada desse ano será São Paulo. A transformação que esse projeto proporciona por onde passa é incrível e ficamos emocionados em ver alunos aprendendo empatia na prática. Em 2018, novas cidades serão visitadas e a rede solidária de peruqueiros será ampliada. Compartilhar conhecimento e cuidar de toda a cadeia para garantir que mais pacientes possam ser beneficiados é o que nos motiva a seguir o programa no próximo ano em outras cidades brasileiras”, comemora Marcelle.

Durante todo o mês, três estações do MetrôRio apresentarão a exposição 'Doadores', que exibe ilustrações de Amanda Mol e fotos produzidas para o calendário da campanha #fortalizese com cortes realizados por famosos hairstylists, entre eles Anderson Couto, Rudi Werner, Celso Kamura e Gil Almeida, em homenagem a pacientes que lutaram contra o câncer. A abertura será no dia 06 de outubro, às 19h30, na Estação Central do MetrôRio, com um bate-papo aberto ao público. Lá, a mostra poderá ser vista até o dia 15 de outubro. Entre 16 e 22 de outubro, é a vez de São Conrado (Linha 4) e, por fim, de 23 a 31 de outubro, Coelho Neto (Linha 2).

A campanha institucional desse ano, criada pela agência de publicidade F/NAZCA vai abordar um tema fundamental para a luta do câncer de mama. As diferentes formas de apoio ao paciente e a instituição são apresentadas de forma bem-humorada usando partes do corpo. Além disso, no portal Laço Rosa ficarão expostos os produtos e marcas que revertem dinheiro para apoiar as iniciativas da instituição.

Entre as marcas com selo 'Amigo Rosa' que apresentarão produtos especiais para o Outubro Rosa com renda revertida à instituição estão nomes como: Grendene, com uma edição especial da sandália Ipanema #fortalizese, a ser lançada no dia 10 de outubro com coquetel na Casa Ipanema, no Rio de Janeiro; Loungerie, com um kit de lingerie + batom Clinique; Aneethun, com a linha Age Sistem de tratamento capilar especial para a data; Enjoy, com uma T-shirt edição limitada; Nutrella, com pães integrais Outubro Rosa; Grand Cru, com uma seleção de vinhos rosé; Afghan e Zinzane, com peças cor de rosa comemorativas; Wine, com box especial comemorativo à data; Duloren, que reverterá parte das vendas; além de Maybelline, Depyl Action, Supermarket e Carolina Herrera. Todos os produtos com renda revertida estarão no portal da Fundação Laço Rosa durante o mês de outubro (www.fundacaolacorosa.com) .

Sobre a Fundação Laço Rosa

O câncer de mama é o tipo mais frequente nas mulheres brasileiras. E foi para ampará-las nesse momento difícil que, em 2011, foi criada a Fundação Laço Rosa — uma instituição sem fins lucrativos, que nasceu a partir da emocionante história de vida de três irmãs, e que hoje se destaca não só no Brasil, mas internacionalmente, na disseminação da informação de qualidade, na influência de políticas públicas para o câncer de mama e na defesa de direitos de pacientes e resgate da autoestima.

Além do pioneiro Banco de Perucas Online — um projeto de doação gratuita de perucas pela internet para pacientes em quimioterapia, que já atendeu milhares de famílias — a Fundação está à frente de iniciativas como a Rosas do Morro, que leva a comunidades carentes informações sobre a doença e os direitos da mulher, e o Fórum de Política Públicas Câncer de Mama, desenvolvido por seu núcleo Advocacy. Este ano, seu portal também ganhou um novo formato, passando a ser uma plataforma interativa, dinâmica e de fonte segura, que aborda desde assuntos científicos a comportamento feminino. Um espaço inédito para acolher o paciente com câncer de mama e as pessoas que vivem ao redor dessa doença.

Serviço: Programação Outubro Rosa

Coquetel Outubro Rosa

Data: 3 de outubro, a partir das 20h30

Local: Hotel Sofitel Ipanema - Av. Vieira Souto, 460, Ipanema, Rio de Janeiro

Ingresso: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

Mais informações e compra: (21) 2549-3847 / (21) 99976-1800 / coqueteloutubrorosa@staffcompany.com.br

Caminhão Escola Força na Peruca

Data: 06 e 07 de outubro, das 13h às 16h

Local: Parque Madureira

Data: 10 a 28 de outubro, das 8h às 18h

Local: BarraShopping

Exposição Doadores

Abertura: 06 de outubro, às 19h30, na Estação Central do MetrôRio

Data: 06 a 15 de outubro, durante o horário de funcionamento do metrô

Local: Estação Central do MetrôRio

Data: 16 a 22 de outubro

Local: Estação São Conrado do MetrôRio

Data: 23 a 31 de outubro

Local: Estação Coelho Neto do MetrôRio