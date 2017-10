Aplicativo para celular permite acompanhar situação da seca no Nordeste

Voltado para acompanhar a situação da seca no Nordeste por meio do celular, o aplicativo Monitor de Secas permite ao usuário monitorar a evolução da situação das chuvas e comparar dois meses selecionados. Desde 2012, a Região Nordeste enfrenta uma das mais severas secas já registradas, o que impacta diretamente na gestão dos recursos hídricos.

Lançado hoje (3) pela Agência Nacional de Águas (ANA), o aplicativo está disponível para download gratuito tanto para aparelhos que rodam o Android (https://goo.gl/S4BYMJ) quanto o iOS (https://goo.gl/AmKi4w).

O aplicativo permite ver as regiões que tiveram aumento ou diminuição da intensidade da seca no período selecionado e ver a intensidade de seca que determinadas áreas do Nordeste estão passando: seca fraca, moderada, grave, extrema, excepcional ou que não passam por seca.

Os dados levam em consideração o monitoramento hidrometeorológico e os mapas mostrados no aplicativo são validados por técnicos.

De acordo com a ANA, a ferramenta também indica se os possíveis impactos sobre os diferentes setores econômicos são de curto ou longo prazo, mostrando, inclusive, os impactos no abastecimento, agricultura e pecuária.