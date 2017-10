Nobel de Medicina premia descoberta sobre relógio biológico

O prêmio Nobel de Medicina de 2017 será entregue aos médicos norte-americanos Jeffrey C. Hall, 72 anos, Michael Rosbash, 71, e Michael Young, 68, responsáveis pela descoberta do mecanismo molecular que controla o ritmo circadiano, ou seja, o comportamento do "relógio biológico" dos seres vivos.

Hall, Rosbash e Young, pesquisadores das universidades do Maine, de Brandeis e Rockefeller, respectivamente, identificaram o modo por meio do qual toda forma de vida, das plantas aos seres humanos, consegue regular seu ritmo biológico com o ambiente e o período de aproximadamente 24 horas da rotação da Terra.

Segundo eles, o relógio biológico adapta a fisiologia às diversas fases do dia, regulando atividades como sono, fome, liberação de hormônios, pressão sanguínea e temperatura corporal. Estudando o DNA de moscas, o trio isolou o gene que controla esse comportamento universal por meio da produção de uma proteína que se acumula nas células durante a noite e se degrada ao longo do dia.

Em seguida, os pesquisadores identificaram uma segunda proteína, igualmente importante para fazer esse mecanismo funcionar.

Apenas depois disso eles foram capazes de concluir que os princípios do relógio biológico são os mesmos para todos os seres vivos.

"Eles abriram um novo e importantíssimo caminho para a pesquisa e que está na base de mecanismos importantes para a determinação de algumas doenças. Aquilo que os três descobriram é a importância do ciclo biológico para todos os organismos, incluindo o homem e as bactérias que nele vivem", disse o pesquisador italiano Glauco Tocchini Valentini, que viu Rosbash realizar seu estudos em ratos em um laboratório no país.