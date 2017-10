Emirados Árabes planejam se juntar à construção de cidades marcianas

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram seus planos de construir um modelo de cidade destinado a Marte, designado de Mars Scape City (MSC).

Esse seria o primeiro passo de um projeto anunciado anteriormente de construção de uma cidade real no Planeta Vermelho, que terá lugar perto de 2117.

De acordo com Mohammed bin Rashid, vice-presidente e primeiro-ministro de Dubai, a cidade, batizada de Mars Space City, será projetada pelo arquiteto Bjarke Ingels. Com o custo total de US$ 140 milhões (R$ 442 milhões), e uma área de cerca de 580 m2, o projeto se tornará "um modelo de cidade viável e realista", informa o portal Popmech.

Um comunicado de imprensa do governo informa que esta cidade espacial será também um campo de testes para numerosos estudos e experimentos científicos. Além disso, a "cidade marciana" se tornará um popular destino turístico, que contará com uma parte destinada aos visitantes, incluindo um Museu do Espaço.

Segundo o projeto, o interior imitará a superfície de Marte com a ajuda de areia e terra do deserto.

Mohammed bin Rashid assinalou que "os Emirados Árabes Unidos estão tentando estabelecer relações internacionais e se concentrar no desenvolvimento de tecnologias que beneficiem a humanidade para as gerações futuras, bem como fortalecer a aspiração do país à liderança científica".

>> Sputnik