Instituto Identidades do Brasil e Dow Brasil realizam II Fórum Sim à Igualdade Racial

Como os CEOs e as maiores empresas do país estão desenvolvendo ações afirmativas em prol da igualdade racial? Esta discussão é tema das palestras e mesas de debates do II Fórum Sim à Igualdade Racial, que acontece no dia 5 de outubro (5af), no auditório da Dow Brasil, em São Paulo.

O evento, realizado pelo ID_BR - Instituto Identidades do Brasil - http://simaigualdaderacial.com.br/idbr -, conta com cinco painéis: Painel 1 - Empresas engajadas em ações afirmativas; Painel 2 - Igualdade Racial e investimento social privado; Painel 3 - Igualdade Racial e Publicidade; Painel 4 - Igualdade Racial e Educação; Painel 5 - CEO Negras e Negros | Como Multiplicar?

Com o apoio da Aegea, Tozzini Freire Advogados, Serasa Experian, Bradesco, o II Fórum Sim à Igualdade Racial é um encontro de profissionais e empresas, unidos pelo mesmo interesse: dizer “Sim à Igualdade Racial” no Brasil e no mundo.

Na ocasião também serão apresentadas as diretrizes das parcerias do ID_BR com algumas instituições, dentre elas a Great Place To Work (GPTW -http://www.greatplacetowork.com.br/), empresa global de pesquisa sobre excelência em ambientes de trabalho e da Fundação Dom Cabral FDC -http://www.fdc.org.br/Paginas/default.aspx), a conceituada instituição, de selo internacional, para capacitação de executivos.

“Firmamos parceria com a GPTW, que pretende listar as empresas que se destacam por adotarem boas práticas em relação à igualdade racial, assim como conquistamos o apoio da FDC, para bolsas de estudos em MBA e especialização”, declara Luana, entusiasmada.