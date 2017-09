Doenças respiratórias são destaque no XVI Congresso de Pneumologia e Tisiologia do RJ

Começou a primavera, época do ano que registra o aumento do número de casos de doenças respiratórias, por conta do aumento do pólen no ar, e as mudanças climáticas repentinas, características da estação. A boa notícia é que hoje já é possível identificar o agente causador do problema, que pode ser um vírus, uma bactéria ou uma alergia.

O Painel Respiratório é um exame que faz a análise, em apenas uma amostra, de 17 vírus e três bactérias, para determinar com qual agente o paciente está infectado. O teste é feito através da mucosa da nasofaringe. O material é coletado com swab (zaragatoa) para abranger todas as regiões onde os micro-organismos podem estar alojados. Após a coleta, o material é levado para análise, através da tecnologia Biologia Molecular, em um equipamento que extrai o material genético da bactéria ou do vírus e, assim, consegue identificar exatamente de qual infecção se trata. O resultado sai em apenas uma hora.

O diagnóstico assertivo e rápido é essencial para o tratamento das doenças. O Tamiflu (fosfato de oseltamivir), medicamento utilizado para tratar a H1N1, por exemplo, só deve ser usado em casos de comprovação da doença. “Já pacientes portadores da gripe sazonal, causada pelos vírus Influenza A ou Influenza B, na maior parte dos casos, não necessitam de tratamento, pois estas doenças são autolimitadas e a cura vem espontaneamente em 2 a 5 dias”, destaca o patologista clínico Helio Magarinos Torres Filho, diretor médico do Richet Medicina & Diagnóstico, laboratório pioneiro no teste no Rio de Janeiro.

O assunto é de tamanha relevância que será um dos destaques do XVI Congresso de Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro, que acontece entre os dias 28 e 30 de setembro, no Centro de Convenções SulAmérica, na região central do Rio de Janeiro. Helio Magarinos Torres Filho apresentará uma palestra sobre o tema “Novos métodos microbiológicos no diagnóstico das infecções bacterianas” no primeiro dia de evento, às 10h.

Abaixo a lista dos micro-organismos identificados pelo teste:

Vírus: Adenovirus, Coronavirus 229E, Coronavirus HKU1, Coronavirus OC43, Coronavirus NL63, Human Metapneumovirus, Human Rhinovirus/Enterovirus, Influenza A, Influenza A/H1, Influenza A/H1-2009, Influenza A/H3, Influenza B, Parainfluenza 1, Parainfluenza 2, Parainfluenza 3, Parainfluenza 4 e RSV.

Bactérias: Bordetella pertussis, Chlamydophila pneumoniae e Mycoplasma pneumoniae

(Registro na ANVISA: 10158120694)