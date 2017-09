Descoberta pode ajudar a entender como enxergam os olhos humanos

Uma nova tecnologia de rede neural pode ajudar neurofisiologistas a entender como os olhos humanos funcionam, disse um dos autores da pesquisa, comentando que a descoberta nos deixa mais próximos de criar sistemas de visão robotizados mais avançados.

Cientistas russos criaram uma rede neural que tem seus próprios "órgãos visuais" e visualiza objetos de forma semelhante aos humanos, disse um artigo publicado no jornal Neural Networks.

"Apresentamos um modelo de rede neural oscilante que pode explicar os tempos de reação em experimentos de pesquisa visual". O modelo consiste em um oscilador central que representa o centro do sistema de atenção e uma série de osciladores periféricos que representam objetos no visor", disseram os pesquisadores do Instituto de Problemas Matemáticos da Biologia da Academia Russa de Ciências.

Segundo Yakov Kazanovich, um dos autores do trabalho de pesquisa, muitas características da consciência humana, a percepção de realidade e visão ainda são um mistério para neuro fisiólogos e psicólogos.

Ao longo da última década, centenas de programadores e dezenas de grandes empresas de TI criaram inúmeros sistemas de visão mecânicos que podem reconhecer e classificar diferentes objetos. No entanto, apesar do tremendo progresso neste campo, os cientistas ainda não sabem como conseguimos automaticamente classificar e reconhecer objetos que nunca antes vimos.

>> Sputnik