Abertas inscrições para o Vestibular Cederj. São 7.159 vagas em universidades públicas

Mais uma oportunidade para quem deseja obter um diploma de nível superior em uma universidade pública. Estão abertas as inscrições para o Vestibular Cederj 2018.1, que nesta edição oferece 7.159 vagas para 15 cursos de graduação a distância nas instituições públicas de ensino superior que integram o Consórcio Cederj (Cefet, Uenf, Uerj, UFF, UFRJ, UFRRJ e Unirio), da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cecierj).

O estudante recebe, gratuitamente, todo material didático na forma online e impressa e é avaliado em atividades presenciais (provas) e a distância, em datas e horários predeterminados.

Para concorrer a uma das vagas o interessado deve fazer o Vestibular Cederj. As inscrições devem ser realizadas pelo site www.cederj.edu.br/vestibular, mediante o pagamento de R$ 85. O modelo de ensino é semipresencial, com acompanhamento didático nos polos do Cederj localizados em 32 cidades do estado. O diploma é emitido pelas universidades consorciadas sem qualquer distinção do modelo de educação presencial.

Provas e avaliações

As provas serão aplicadas no dia 02 de dezembro. Ao longo do curso, os alunos serão avaliados em atividades presenciais (provas nos polos) e a distância. O acompanhamento didático será feito por tutores nos polos e nas universidades consorciadas. As aulas começam no primeiro semestre de 2018. Enquanto estudam, os alunos podem tirar dúvidas pela internet ou por meio de um telefone sem custo para ligações (0800).