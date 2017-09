Horário de Verão terá início dia 15 de outubro

O Horário de Verão 2017/2018 terá início no domingo, dia 15 de outubro, quando os relógios deverão ser adiantados em uma hora nos seguintes estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. À meia-noite do dia 14 (zero hora do dia 15), o relógio deverá passar para 1h e este dia terá uma hora a menos.

Com o Horário de Verão aplicado ao "horário de Brasília", o Leste do Amazonas e os estados de Roraima e Rondônia ficam com duas horas a menos em relação ao horário de Brasília; Acre e Oeste do Amazonas ficam com três horas a menos.

Conforme determina o Decreto 6.558, de 8 de setembro de 2008, o Horário de Verão é adotado “a partir de zero hora do terceiro domingo do mês de outubro de cada ano, até zero hora do terceiro domingo do mês de fevereiro do ano subsequente". Assim, o Horário de Verão terminará a zero hora do dia 19 de fevereiro de 2017. Criado com a finalidade de economizar energia durante os meses mais quentes do ano e cujos dias são mais longos, a medida foi adotada no Brasil pela primeira vez em 1931.

O Observatório Nacional é responsável pela geração, distribuição e conservação da Hora Legal Brasileira (HLB), desde 1850, quando essa atividade teve início no país. É na sua sede, no bairro São Cristóvão, zona norte da cidade do Rio de Janeiro, que será feita a troca de horário no próximo domingo.

Para saber a hora certa, basta acessar www.horalegalbrasil.mct.on.br e clicar no link "acerte seu relógio".

Também está disponível na internet a Rádio DSHO/ON. Acessando www.horalegalbrasil.mct.on.br/MenuRadioDSHO.html, é possível escutar os enunciados de dez em dez segundos da Hora Legal Brasileira, de acordo com o respectivo fuso horário de cada região do território nacional.