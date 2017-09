Semana Nacional do Doador de Órgãos no Hospital São Francisco

Debater as perspectivas dos transplantes hepáticos e renais, a importância do transplante no sistema público e suplementar e o trabalho integrado de captação e translado de órgãos, bem como o apoio à família dos doadores e receptores. Esses são assuntos que fazem parte da programação da Semana 'Doe Órgãos – Faça brilhar a Vida', promovida pelo Hospital São Francisco na Providência de Deus (HSF), na Tijuca, instituição que se destaca como referência em transplante no Rio, já que foi responsável por 30% dos transplantes de fígado e 58% dos transplantes de rim no Estado, apenas nesse primeiro semestre.

A explicação para esse resultado vem da diretora médica do HSF, Eliane Castelo Branco: “O que nós fazemos de diferente é manter nossas equipes sempre disponíveis. Nunca recusamos um órgão disponível por falta de médicos, enfermeiros ou anestesistas para fazer um transplante”.

Conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos é fundamental

De janeiro a junho, foram realizados 186 transplantes de rim no Estado do Rio de Janeiro. De acordo com a nefrologista do HSF, Deise de Boni, o alto número de transplantes realizados na unidade é fruto de um conjunto de fatores como a eficiência da equipe médica e o número de órgãos disponíveis para doações.

Segundo o coordenador médico da Organização de Procura de Órgão (OPO Norte), Antonio Justo, no último ano, apenas 20% dos possíveis doadores autorizaram a captação. “Conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos é fundamental”, ressalta Deise de Boni que é coordenadora do serviço de transplante renal do HSF, professora do curso de pós-graduação em Nefrologia do Centro de Ciências Biológicas e de Medicina da PUC-RJ e membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO). Foi o que aconteceu com a família de Paulo Roberto Santos Prado, morto no último dia 13. O irmão Paulo Henrique conta que se esforçou para convencer a família a doar os órgãos: “A decisão não foi fácil. A família estava muito dividida. Mas chegamos à conclusão que a doação seria a continuidade da ‘vida’ do meu irmão”, salienta, dizendo que os órgãos de Paulo Roberto foram direcionados a quatro receptores: um de fígado e um para cada rim e outra para as córneas.

Taxa de sucesso

Ano passado, de janeiro a junho, foram realizados 85 transplantes hepáticos no Estado do Rio. No mesmo período desse ano, foram 114 cirurgias, 35 delas no HSF. O chefe da equipe de transplantes hepáticos do HSF, Eduardo Fernandes, comemora o índice alcançado e lembra que o Rio de Janeiro é um dos estados com o maior número de transplantes realizados. “Isso só é possível graças ao investimento do Estado na criação de uma central de transplantes eficiente”, afirma ele, que é professor do Departamento de Cirurgia Abdominal da faculdade de Medicina da UFRJ, especialista em Cirurgia do Aparelho Digestivo pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e fellow in Hepatobiliary and pancreatic Surgery pela Nagoya University (Japão).

O médico assegura ainda que os pacientes que fazem transplantes de fígado no HSF têm sobrevida de 80%, acima dos 69% da média nacional. Ele atribui os bons resultados alcançados pelo HSF a diversos fatores, entre eles a expertise da equipe médica: “Hoje, a cirurgia leva cerca de quatro horas, antes chegava a 12 horas. Com isso, conseguimos também facilitar a recuperação dos transplantados. O tempo médio de internação é de 15 dias, mas aqui no HSF, nossos pacientes não costumam ficar mais do que 11 dias”, diz ele.

Programação

Dia 25/09, segunda

9h – abertura oficial com concerto de harpa

Dia 26/09, terça

9h – palestra 'Perspectivas do Transplante hepático', Dr. Felipe Mello, médico da equipe de transplantes hepáticos

9h40 – palestra 'Funcionamento e resultados da OPO Norte', Dr. Antonio Justo, coordenador médico da OPO

Dia 27/09, quarta (Dia Nacional do Doador de Órgão)

9h30 – palestra 'Programa Estadual de Transplante de Órgãos', Dr. Gabriel Teixeira, coordenador do PET, seguida da apresentação do programa de transporte de órgãos, com a presença do Coronel Adalberto Neiva e do Capitão Rodrigo Medina, responsável pela a aeronave que transporta os órgãos para doação

Dia 28/09, quinta

9h – palestra 'A importância do Serviço de Transplante para o sistema de saúde público e suplementar', Dr. José Osmar Medina de Abreu Pestana, diretor do Hospital do Rim -SP

10h – palestra 'Perspectivas do transplante renal', Dra. Patrícia Finni, médica da equipe de transplantes renais

Dia 29/09, sexta

9h – missa em ação de graças celebrada pelo cardeal Dom Orani Tempesta, com a participação de doadores, familiares e receptores

Todos os eventos serão realizados no auditório do hospital. A programação do dia 29 ocorrerá na Praça Papa Francisco. O Hospital São Francisco na Providência de Deus fica na rua Conde de Bonfim, 1.033, na Tijuca.